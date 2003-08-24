طرح جامع فرش ايران تهيه مي شود

محمد شريعتمداري درگفت و گوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهر افزود: طرح جامع فرش ايران تهيه و تقديم شوراي عالي اداري خواهد شد.

وي با اشاره به تشكيل سازمان فرش در آينده گفت: در اين سازمان شوراي عالي تشكيل مي شود كه رياست آن به عهده معاون اول رئيس جمهور يا وزير بازرگاني است و اعضاي آن شامل وزيران ذيربط از جمله فرهنگ و ارشاد اسلامي، علوم تحقيقات و فناوري ، جهاد كشاورزي و تعاون و همچنين نمايندگاني از جامعه فرش بافان و اتحاديه صادركنندگان فرش است.

شريعتمداري افزود اميد است با تشكيل شوراي عالي فرش تصميمات مناسبي در زمينه هنري فرش ، توليد انبوه و قابل قبول در بازارهاي بين المللي و همچنين در زمينه صادرات از نظر تبليغات و بازاريابي مناسب گرفته شود.

وزير بازرگاني همچنين از برگزاري همايش كاربردي طرح جامع فرش در مهر ماه امسال خبر داد و افزود: تاكنون190 مقاله در بخش هاي مختلف علمي و فرهنگي كشور به دبيرخانه اين همايش ارسال شده است .

وي تصريح كرد: در اين همايش توصيه هاي راهبردي براي ادامه فعاليت هاي مربوط به فرش ايران ارايه كه شامل مجموع اطلاعات و تجربيات وسيعي است كه در طي صد ها سال فعاليت فرش ايران در آن مكتوب شده است.

شريعتمداري با اشاره به مشكلات باقندگان فرش تصريح كرد: بي توجهي به وضعيت قاليبافان به عقب ماندن اين صنعت منجر شده و توجه هرچه بيشتر به آنها موجب رونق اين صنعت است.

وي خاطر نشان كرد: قشر زحمتكش و محروم بافندگان فرش همواره از نظر حمايت مورد غفلت بوده كه با توجه به توان دولت و بخش خصوصي بايد اين غفلت جبران شود.

وزير بازرگاني تاكيد كرد صندوق حمايت از قاليبافان بايد با مشاركت دولت و بخش خصوصي براي حمايت از قاليبافان در زمينه بيمه و مشكلات ديگر آنها تشكيل شود.

وي خاطر نشان كرد: قشر زحمتكش و محروم بافندگان فرش همواره از نظر حمايت مورد غفلت بوده كه با توجه به توان دولت و بخش خصوصي بايد اين غفلت جبران شود.

شريعتمداري يكي از اهداف تشكيل سازمان فرش را رسيدگي به بهبود وضع قاليبافان بيان كرد كه بايد در سال جاري مورد توجه قرار گيرد.

شريعتمداري گفت براساس مصوبه 20 فروردين امسال شوراي عالي اداري ، وزارت بازرگاني متولي فرش شناخته شده است و فعاليت هاي تصدي گرانه دولت و شركت سهامي فرش ايران بايد به بخش خصوصي واگذار شود. وي نقش دولت را در توليد و تجارت صنعت فرش ايران كمتر از پنج درصد اعلام كرد