اجراي طرح بهينه سازي مصرف سوخت در مدارس كشور

رييس سازمان نوسازي و تجهيز مدارس كشور در اين باره به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت : بر اساس اين قرار داد وزارت نفت سالانه ظرف 5 سال 10 ميليارد تومان از منابع خود را در اختيار سازمان نوسازي و تجهيز مدارس قرار مي دهد كه صرف اجراي طرح بهينه سازي مدارس شود كه اين امر اثرات مثبتي در صرفه جويي انرژي دارد .

مهندس افشاني افزود : در صورت اجراي طرح بهينه سازي مصرف سوخت در مدارس بين 30 تا 50 درصد در مصرف انرژي صرفه جويي مي شود .

وي اظهار كرد : همچنين اجراي اين طرح در زيبا سازي و بانشاط كردن فضاهاي آموزشي نيز موثر است و موجب ارتقاي فرهنگ خانواده ها در مقوله صرفه جويي مي شود .

همچنين بر اساس توافق هاي انجام شده ، وزارت نفت متعهد مي شود در توسعه و نوسازي مدارس مابه التفاوت نرخ مصالح ، مبدل ها و عايق هلاي برودتي و حرارتي و تغيير نقشه معماري مدارس را پس از بررسي پرداخت كند . و نيز هزينه هاي طراحي و تدوين سرفصل هاي آموزشي دراين ارتباط را مي پردازد .

مهندس افشاني ضمن تاكيد بر گسترش فرهنگ صرفه جويي در مصرف انرژي گفت : اين طرح از نظر فرهنگي و اقتصادي براي كشور مفيد است .