12فلسطيني در نوار غزه دستگير شدند

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل ازشبكه خبري سي ان ان، اين حمله كه ديروزانجام شد به نظر مي رسد براي جلو گيري از مبارزات ضد صهيونيستي مباران فلسطيني و به درخواست رژيم صهيونيستي و آمريكا صورت گرفته است .

بنابراين گزارش گيدوئون مير يكي ازمقامات وزارت امورخارجه اسرائيل درواكنش به اين اقدام گفت: تلاش براي دستگيري اين افراد كافي نيست و ما از محمد دحلان انتظار داريم مبارزاني را كه عليه اسرائيل فعاليت مي كنند دستگير كند.

از سوي ديگر يك منبع امنيتي رژيم صهيونيستي كه خواست نامش فاش نشود گفت : دحلان براي جلوگيري از شليك موشكهاي قسام، تعداد نيروهاي گشتي را در شمال نوارغزه افزايش داده است .

