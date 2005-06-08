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۱۸ خرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۲۶

جيمز دين يك ميليون دلار به برادران وارنر خسارت وارد كرد

عدم استقبال ازجشنواره ياد بود " جيمزدين "، هنرپيشه فقيد سينما باعث شد كه شركت فيلمسازي برادران وانربالغ بريك ميليون دلارضرركنند.

" جيمز دين " درنمايي ازفيلم " شرق بهشت "


به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" با نزديك شدن به پنجاهمين سال درگذشت " جيمزدين "  شركت فيلمسازي برادران وارنراقدام به برگزاري جشنواره اي براي نمايش فيلمهاي اين هنرپيشه كرد، اما از آنجاييكه استقبال ازاين رويداد هنري انتظارات را برآورده نكرد ، اين شركت متحمل ضررمالي بالغ بريك ميليون دلارشد.
شركت فيلمسازي روكوپروداكشن كه به عنوان زيرشاخه برادران وارنربرگزاري اين جشنواره را برعهده داشت اميدواربود كه 100 هزارنفرازدوستداران " جيمزدين " دراين جشنواره سه روزه شركت كنند اين درحاليست كه تنها 6 هزارنفرمهمان اين رويداد هنري شدند.
فيلمهاي " شرق بهشت " و" شورش بي دليل " آثاري بودند كه دردوشب  نخست برگزاري جشنواره به نمايش درآمدند اما نمايش فيلم " غول " به سبب طوفان سهمگين لغو شد وضررهاي بسياري را به تهيه كنندگان وبرنامه ريزان جشنواره  وارد كرد.

کد مطلب 192625

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