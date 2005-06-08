جيمز دين يك ميليون دلار به برادران وارنر خسارت وارد كرد

" جيمز دين " درنمايي ازفيلم " شرق بهشت "



به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" با نزديك شدن به پنجاهمين سال درگذشت " جيمزدين " شركت فيلمسازي برادران وارنراقدام به برگزاري جشنواره اي براي نمايش فيلمهاي اين هنرپيشه كرد، اما از آنجاييكه استقبال ازاين رويداد هنري انتظارات را برآورده نكرد ، اين شركت متحمل ضررمالي بالغ بريك ميليون دلارشد.

شركت فيلمسازي روكوپروداكشن كه به عنوان زيرشاخه برادران وارنربرگزاري اين جشنواره را برعهده داشت اميدواربود كه 100 هزارنفرازدوستداران " جيمزدين " دراين جشنواره سه روزه شركت كنند اين درحاليست كه تنها 6 هزارنفرمهمان اين رويداد هنري شدند.

فيلمهاي " شرق بهشت " و" شورش بي دليل " آثاري بودند كه دردوشب نخست برگزاري جشنواره به نمايش درآمدند اما نمايش فيلم " غول " به سبب طوفان سهمگين لغو شد وضررهاي بسياري را به تهيه كنندگان وبرنامه ريزان جشنواره وارد كرد.

