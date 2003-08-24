صنعت حمل و نقل ريلي در كشور بسيار عقب تر از نيازهاي زماني خود قرار دارد .

مدير عامل شركت گسترش حمل و نقل ريلي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب توسعه حمل و نقل ريلي را يكي از شاخص ها و محورهاي توسعه صنعتي در كشوردانست و گفت : با توجه به مطالعات انجام شده وبا توجه به سيستم ريلي موجود دركشوروضعيت مطلوبي را ايجاد نكرده ايم.

وي با بيان اينكه اكثر كشورهاي جهان با سرعت تمام در حال طي كردن فاصله ها هستند و اين مشكل ماست كه بايد خلاء ها را پر كنيم ، اظهار داشت : اگر بتوانيم به شكل يك پيمانكار عمومي ، اهداف را به گونه اي طراحي كنيم كه به آن سازو كار ها برسيم ، مي توانيم مدعي باشيم كه طبق برنامه ريزي هاي انجام شده پيش رفته ايم در غير اين صورت همچنان از برنامه ها و زمان اجراي آنها عقب مي مانيم تا آن حدي كه جبران كردن فاصله ها غير ممكن خواهد شد .

مهندس محمد باقر تصريح كرد : دست اندركاران كشور بايد براي رسيدن به شاخص هاي مد نظر خود سهم هر بخش را تعريف كنند تا بر اساس آن سهم ، برنامه كلان و برنامه ريزي هاي خرد در ساير بخش ها مشخص شود تا به اين ترتيب ما بدانيم براي حمل اين حجم مسافر به چه تعداد واگن نيازمنديم و سهم سرمايه گذاي در كشور چه اندازه بوده و چه ميزان بايد باشد .

وي اظهار داشت :در حاليكه دنيا واز جمله كشور ما نيازمند سرمايه گذاري براي توسعه است ، متاسفانه در برخي كشورها به دليل عدم توجه و برنامه ريزي هاي نادرست ظرفيت مازاد وجود دارد و اين مشكلي است كه همواره موجب عدم تحقق برنامه هاي توسعه مي شود .