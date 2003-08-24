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۲ شهریور ۱۳۸۲، ۱۱:۳۷

سرمربي تيم ملي بسكتبال در گفتگو با "مهر" :

اردوي چين تدارك خوبي براي تيم ملي خواهد بود

اردو نشينان تيم ملي بسكتبال ايران صبح ديروز زير نظر پرويز كماسي و مسعود قاسمي در محل آكادمي ملي المپيك به تمرينات بدن سازي پرداختند .

مصطفي هاشمي سرمربي تيم ملي بسكتبال كشورمان در گفتگو با خبرنگار "مهر" درباره وضعيت اين تيم گفت : فعلا كه در اردو هستيم و بچه ها نهايت تلاش خود را براي كسب آمادگي بيشتر بكار گرفته اند . چنانچه سفر به چين تحقق يابد ، مي توان گفت كه تدارك بسيار خوبي براي تيم ملي خواهد بود كه فدراسيون در حال بررسي اين موضوع است .

وي در مورد غايبان اردو گفت : جابر روزبهاني كه به دليل شركت در رقابتهاي قهرماني جوانان كشور غايب بود ، امشب (يكشنبه) به جمع اردو نشينان ملحق مي شود ولي محمد رضا اسلامي به دليل مشكلات خانوادگي در اين اردو حاضر نشده و به نظر مي رسد كه قصد انصراف از حضور در تيم ملي را داشته باشد .

 گفتني است تيم ملي بسكتبال كشورمان اواخر شهريورماه جاري براي شركت در رقابتهاي جام ملتهاي آسيا راهي چين خواهد شد و فدراسيون بسكتبال در نظر دارد تا اردوي آماده سازي اين تيم را 10 روز زودتر از شروع رقابتها در اين كشور برپا كند . 

کد مطلب 19264

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