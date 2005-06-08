شكست انتقام سيت از فيلم هاي چيني

انتقام سيت

به گزارش خبرنگار سينمايي خبرگزاري "مهر"، داستان جذاب اين فيلم كه كمتر از يك ماه پيش برنده يكي از جوايز اصلي جشنواره معتبر كن شده بود، باعث شد تقريباً نيمي از صندلي هاي سينماهاي نمايش دهنده آن در شهر پكن پر شود. اين در حالي است كه هنگام نمايش فيلم هاي بزرگ امريكايي در چين، يك سوم ظرفيت سينماها پر مي شود. يكي از مديران شركت پخش "رؤياهاي شانگهاي" نمايش همزمان فيلم هاي خارجي را تهديدي براي فيلم خود ندانست و اعلام كرد كه فيلم هاي هنري در چين مشتريان و علاقمندان خاص خود را دارند.

از سوي ديگر خبر مي رسد كه فروش هفته نخست اكران "انتقام سيت" در چين چنانكه انتظار مي رفت، نبود. گرچه بخش هايي از آخرين قسمت از مجموعه "جنگ هاي ستاره اي" جرج لوكاس در استان يونان چين فيلمبرداري شده، اما اين فيلم در رقابت با فيلم هايي چون "بازي كنگ فو"، "خانه خنجرهاي پرنده" و "دنياي بدون دزدها" كم آورد و در هفته اول نمايش تنها 37/3 ميليون دلار فروخت.

آمارها نشان مي دهد كه سرزمين چين هنوز ميزبان پرسودي براي فيلم هاي هاليوودي و خارجي نيست و كل مبلغ بليت فروشي در سال گذشته ميلادي از رقم 180 ميليون دلار فراتر نرفت. البته همين مقدار هم نسبت به سال گذشته شاهد رشدي 50 درصدي بود.

