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۲ شهریور ۱۳۸۲، ۱۳:۴۶

نيروهاي آمريكايي 10 عراقي را دستگير كردند

نيروهاي آمريكايي 10 عراقي را دستگير كردند

نيروهاي آمريكايي حاضر درعراق امروز ، 10 عراقي از جمله دو مسئول سابق امنيتي رژيم بعث را در منطقه "العامريه" در شمال بغداد دستگيري كردند .

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از شبكه خبري الجزيره، نظاميان آمريكايي پس از دستگيري اين افراد بلافاصله آنها را به مركز پليس منتقل كردند تا تحت بازجويي قرار گيرند .
يك گروه خبري درعراق كه براي پوشش حوادث درمنطقه العامريه حاضر شده بود، به محض ورود به محل، نيروهاي آمريكايي به آنها هشداردادند كه سريعا آنجا را ترك كنند. اين گروه خبري تهديد شدند درصورت عدم ترك اين مكان دستگير مي شوند .

کد مطلب 19267

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