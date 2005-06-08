خبرگزاري "مهر" بنا دارد از اين پس به صورت روزانه ، اينگونه اخبار موسوم به ويژه را كه عمدتا خبرهايي "غير رسمي و تاييد نشده" هستند ، ضمن اعمال ملاحظات شرعي ، قانوني و حتي عرفي ، براي اطلاع مشتركان محترم خود از پشت صحنه رويدادها و اخبار رسمي و ويتريني منتشر سازد .

خبرگزاري "مهر" ضمن تاكيد بر مسووليت خود به عنوان رسانه اي حرفه اي و رسمي ؛ تاكيد دارد كه در انتشار اين "گفته مي شود..." ها ، هيچ انگيزه اي جز اطلاع رساني و وظيفه حرفه اي و رسانه اي در كار نيست. به هرحال اين مطالب در فضاي رسانه اي و افكار عمومي "گفته مي شود" و چه بهتر است مراجعي كه اخبار مربوط به آنها است مطلع بوده و جهت ايجاد فضاي شفاف خبري صحت و سقم آن را بيان نمايند.

مي دانيم كه همزماني راه اندازي اين بخش با برگزاري نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ، بر حساسيت كار مي افزايد ؛ اما سعي خواهيم كرد در مقطع حاضر نيز بدون هيچ قصد و غرضي و صرفا با هدف گرم كردن بازار انتخابات و رقابت ميان همه كانديداهاي محترم رياست جمهوري ، شنيده هاي خود را براي شما بازگو كنيم.

ستون " گفته مي شود ... " بنا ندارد كه صرفا سياسي باشد و قطعا به عرصه هاي بين الملل ، اجتماع ، ورزش ، اقتصاد و .. وارد خواهد شد . "گفته مي شود ..."علاوه بر آنكه سعي خواهد كرد از گفته ها و شنيده هاي فرهنگي و هنري براي مخاطبان خود بگويد ، اصرار دارد كه نگاه فرهنگي خود را در تمامي عرصه هاي ديگر خبري نيز به اثبات رساند.

گفته مي شود ...

* برخي تماشاگراني كه براي ديدن بازي ايران و بحرين به ورزشگاه رفته اند دست به ابتكار جالبي زده اند. چهار سال پيش كه بحرين با جنگ رواني و ضد فوتبال مانع راهيابي ايران به جام جهاني 2002 شد در پايان بازي بازيكنانش پرچم عربستان را (كه بر اثر اين اقدام بحرين به جاي ايران به جام جهاني راه يافت) بر سر گرفته و دور ورزشگاه دويدند.

تماشاگران ايراني هم پرچم ژاپن را به ورزشگاه آزادي برده اند تا پس از قطعي شدن عدم صعود بحرين و صعود ژاپن ، پيش چشم بحريني ها با پرچم ژاپن دور افتخار بزنند.

*برخي اركان جامعه مدرسين حوزه علميه قم همچون آيت الله مشكيني ، شرعي ، راستي كاشاني و محمد يزدي از مخالفان حمايت اين جامعه از كانديداتوري هاشمي رفسنجاني مي باشند.

* آيت الله هاشمي رفسنجاني كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري امروز در ديدار وعاظ و مبلغان تهران نحوه حضور خود در انتخابات نهم را تشريح كرد. انتشار جزئيات اين ديدار صرفا به تنظيم خبر رسمي آن از جانب دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام منوط شده است.

* مصطفي معين از جانب امين زاده و فيض الله عرب سرخي ، هاشمي رفسنجاني توسط فاطمه و مهدي هاشمي ، مهدي كروبي با همراهي فردي بنام ميرسليم و يكي از فرزندانش و نيز علي لاريجاني توسط جواد وعيدي به هنگام ضبط برنامه هاي تلويزيوني همراهي مي شوند. گويا احمدي نژاد ، محسن رضايي و مهرعليزاده را كسي همراهي نكرده و همراهان قاليباف را نيز كسي نمي شناسد.

* برخي ازستادهاي انتخاباتي براي جذب راي ورزشكاران اقدام به انتشارمصاحبه ورزشكاران وفوتباليست هاي مشهوركرده اند. اين درحاليست كه آنها مكررا مي گويند كه هيچ مصاحبه اي با اين بازيكنان انجام نداده اند ومصاحبه هايشان تكذيب شده است.

* هاشمي رفسنجاني در ديدار اعضاي جامعه روحانيت گفته است: من نه ستادي تشكيل داده ام و نه پولي براي اين كار اختصاص داده ام ، سفارش كرده ام اسراف نكنند و پوستر زياد چاپ نكنند. چون مردم از من شناخت كافي دارند و در اين باره تذكرات جدي داده ام. من فقط نوبخت را به عنوان مسوول كارهاي انتخاباتي ام تعيين كرده ام و او را قبول دارم.

* دريابان علي شمخاني وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تمايل به رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني دارد.

* مدير عامل سازمان تامين اجتماعي براي جلب نظر وزير رفاه در دولت آينده از اختصاص وام مسكن 7 ميليون توماني به بيمه شدگان داراي سابقه 15 سال خبر داده است، اما از زمان پرداخت و ساز وكار اجرايي خبري نيست.

* برخي سفرا و ديپلماتهاي ايراني در خارج از كشور ، براي تبليغ به نفع يكي از كانديداها فعال شده اند. گفته مي شود كه حتي برخي از آنها در ستادهاي انتخاباتي فعاليت رسمي دارند. اين كار خلاف قوانين انتخاباتي و جرم محسوب مي شود.

* بدنبال خريد بليت بازي امروز ايران و بحرين ، پيشتر گفته مي شد كه اين نامزدها قصد دارند شخصا براي ديدن بازي به استاديوم آزادي بروند . اما گفته مي شود كه برخي كانديداها صرفا بليت هاي خريداري شده را براي هواداران خود تهيه كرده اند.

* نماينده يك كانديداي رياست جمهوري در هفته هاي گذشته عازم عربستان گرديد تا ديداري با يكي از اميران اين كشور داشته باشد. گفته مي شود حمايت مولوي عبدالحميد امام جماعت مسجد مكي زاهدان از كانديدايي خاص ، پس از اين ديدار صورت گرفته است.

* منزل وزير اسبق اطلاعات، هدف دستبرد سارقان قرار گرفته و مقداري مدارك و اسناد با اهداف نا معلوم به سرقت رفته است.

* ستادهاي انتخاباتي برخي كانديداها نسبت به جانبداري صدا و سيما در بعضي برنامه هاي تلويزيوني از آقاي هاشمي رفسنجاني معترض هستند . گويا حضور نيافتن نمايندگان اين ستادها به صورت مشخص در برنامه سه شنبه شب گفتگوي ويژه خبري شبكه دوم ، به اين دليل بوده است. ارسال سوالات مصاحبه پيش از اجرا براي نمايندگان معرفي شده و نيز رفتار جانبدارانه مجري برخي برنامه ها به ويژه در شبكه يك از اين كانديداي خاص ، از ديگر انتقادات مطرح شده است.

* آيت الله مصباح يزدي در پاسخ به درخواستي مبني بر سكوت وي در برابر يكي از كانديداهاي رياست جمهوري كه در نظرسنجي ها رتبه بالايي داشته و احتمال موفقيت وي در انتخابات وجود دارد، گفته است: ما با نظرسنجي خرمشهر را فتح نكرديم بلكه با تكليف فتح كرديم. من هم وظيفه دارم به تكليف خود عمل نمايم.

* پس از آنكه يكي از كانديداهاي رياست جمهوري هواداران خود را براي صرف شام به رستوراني در اردبيل دعوت مي كند اما شام به همه نمي رسد ، افراد شام نخورده با سنگ شيشه هاي رستوران را شكسته و عليه كانديداي مذكور شعارهايي سر مي دهند كه غائله با دخالت نيروي انتظامي پايان مي يابد.

* حجت الله خطيب مديرعامل باشگاه پرسپوليس قصد بيان ناگفته هايي از اين باشگاه را داشته اما به علت حضورمحسن مهرعليزاده درانتخابات رياست جمهوري فعلا ازاين كارمنصرف شده وهمه چيزرا به پس ازبرگزاري انتخابات موكول كرده است .

* پاسخ كروبي به بيانيه انتخاباتي هاشمي رفسنجاني ، حاوي بخش هاي بسيار تندي بوده كه با پا درمياني رييس جمهور، آقاي كروبي از انتشار آن منصرف مي شود. يكي از اين پاراگراف هاي حذف شده درباره قتل هاي زنجيره اي بوده است.

* اعضاي ستاد يكي از كانديداهاي رياست جمهوري در تلاش هستند پس از بازي ايران و بحرين، زمينه هاي نا آرامي هاي خياباني را در تهران و برخي مناطق كشور ايجاد نمايند. گفته مي شود ماموران نيروي انتظامي برخي از عناصر پشت پرده را دستگير كرده است.

* تعداد زيادي خط موبايل ماهواره اي در اختيار اعضاي ستادهاي انتخاباتي يك كانديداي رياست جمهوري در كشور قرار گرفته است.

* هرچند فدراسيون فوتبال ، بازيكنان تيم ملي را ازحضوردرهرگونه كارهاي تبليغاتي منع كرده است اما برخي ازملي پوشان به طورمخفيانه ازكانديداهاي موردنظرخود حمايت مي كنند ودراردوي تيم ملي نيزاقدام به تبليغ آنها كرده اند.

* مدير روابط عمومي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به دليل پاره اي اختلافات با مديران اين سازمان از كار بر كنار شده است.

* اظهارات مهدي كروبي نامزد نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در مورد قاچاق مواد منفجره از ايران به عربستان در سال 1986 بازتاب وسيعي در سايت هاي خبري عربي داشته است.