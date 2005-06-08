نظارت كارشناسان سازمان آتش نشاني بر ورزشگاه آزادي ضروري است

حميد عرب زاده در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : با توجه به استقبال كثير نوجوانان و جوانان كشور براي حضور در ورزشگاه آزادي نياز است نسبت به ايجاد امكانات ايمني در ورزشگاه آزادي اطمينان حاصل شود.

وي همچنين تصريح كرد : به منظور تامين امنيت جاني تماشاگران بايد از ماموران و كارشناسان سازمان آتش نشاني دعوت به عمل آيد تا كارشناسان سازمان نيز ضمن بازديد از ورزشگاه در صورت لزوم موارد غير ايمن را به مسوولان ذيربط گزارش كنند كه تاكنون هيچ گونه دعوتي از كارشناسان به عمل نيامده است.

رييس بررسي علل حريق و حوادث سازمان آتش نشاني تهران افزود : سازمان آتش نشاني فاقد قدرت اجرايي براي رسيدگي به تخلفات واحد هاي تجمعي غير ايمن است و تنها مي تواند موارد تخلفاتي را به مسوولان ذيربط گزارش كرده و در صورت وجود شاكي موارد را به دستگاه قضايي ارجاع دهد.