تنها راه تقويت امنيت ملي تقويت مردم سالاري است

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، خاص احمدي در نطق پيش از دستور جلسه علني مجلس شورايي اسلامي با بيان اينكه علي رغم همه فراز و نشيب ها روند مردمسالاري در ايران رو به پيشرفت است، گفت: مبارزه با فقر، فساد و ارتقاي سطح معيشت مردم و اشتغالزايي بدون به كار گيري مردم سالاري و قانونمداري آسان نخواهد بود.

وي با اشاره به تدوين برنامه چهارم توسعه گفت: يكي از اصولي كه در برنامه سوم توسعه به آن كمتر توجه شد، عدالت اجتماعي است و انتظار مي رود با اولويت قرار دادن به عدالت اجتماعي شكاف طبقاتي رو به رشد از بين برود.

وي در پايان با اشاره به بخشي از مشكلات حوزه انتخابيه خود، از مسئولان خواست در رفع توسعه نيافتگي اين منطقه تلاش كنند.



