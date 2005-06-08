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۱۸ خرداد ۱۳۸۴، ۱۲:۳۵

آبرنگ هاي مينار مختارزاده در گالري سرمه

نمايشگاه آثار آبرنگ " مينا مختار زاده " روز جمعه بيستم خرداد ماه در گالري سرمه افتتاح مي شود.

به گزارش خبرنگار تجسمي مهر ، " مينا مختارزاده " از مدرسين نقاش است كه پس از پايان تحصيلات دانشگاهي ، هنر نقاشي را به شكل حرفه اي دنبال كرد. آثار " مختارزاده " تا كنون به اشكال گروهي و انفرادي د رنمايشگاه هايي چون : موزه هنرهاي معاصر در استانبول تركيه و... به نمايش در آمده است .

در نمايشگاه اخير وي 30 تابلو به چشم مي خورد كه آثار آبرنگ است .

گفتني است اين نمايشگاه تا روز 26 خردادماه درگالري سرمه ادامه خواهد داشت. علاقمندان مي توانند جهت بازديد به گالري سرمه واقع در خيابان يوسف آباد مراجعه كنند.

کد مطلب 192747

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