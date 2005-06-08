آبرنگ هاي مينار مختارزاده در گالري سرمه

به گزارش خبرنگار تجسمي مهر ، " مينا مختارزاده " از مدرسين نقاش است كه پس از پايان تحصيلات دانشگاهي ، هنر نقاشي را به شكل حرفه اي دنبال كرد. آثار " مختارزاده " تا كنون به اشكال گروهي و انفرادي د رنمايشگاه هايي چون : موزه هنرهاي معاصر در استانبول تركيه و... به نمايش در آمده است .

در نمايشگاه اخير وي 30 تابلو به چشم مي خورد كه آثار آبرنگ است .

گفتني است اين نمايشگاه تا روز 26 خردادماه درگالري سرمه ادامه خواهد داشت. علاقمندان مي توانند جهت بازديد به گالري سرمه واقع در خيابان يوسف آباد مراجعه كنند.