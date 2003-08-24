اعلام شرايط ادامه تحصيل فرهنگيان

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر براساس اين شيوه نامه، ادامه تحصيل فرهنگياني كه مدارك تحصيلي آنها مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري و يا سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور رسيده باشد امكان پذير است ، اما قبولي در اين دوره ها به منزله استفاده از تسهيلات آموزشي نخواهد بود و تسهيلات پيش بيني شده تنها به فرهنگياني تعلق مي گيرد كه در رشته هاي مورد نياز وزارت آموزش و پرورش ادامه تحصيل دهند و واجد شرايط لازم باشند.

استفاده كنندگان ازاين گونه تسهيلات بايد در استخدام رسمي وزارت آموزش و پرورش باشند و در يكي از رشته هاي مورد نياز استان محل خدمت در دورهاي كارداني ، كارشناسي (پيوسته ، ناپيوسته ) و كارشناسي ارشد ( پيوسته و ناپيوسته ) و دكترا قبول شده باشند .

بر اساس اعلام معاونت برنامه ريزي و نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش ، سهميه هر منطقه براي اعطاي ماموريت آموزشي در دوره هاي مختلف بر اساس سياست هاي اين معاونت و توسط شوراي برنامه ريزي استان تعيين مي شود . همچنين تمديد ماموريت آموزشي بر اساس رشته هاي مجاز و سهميه تعيين شده در سال قبل صورت مي گيرد و ارتباطي با سهميه هاي سال جديد ندارد .

براساس اين گزارش متقاضيان استفاده از ماموريت آموزشي كه در دوره دكترا پذيرش شده اند ، علاوه بر ساير شرايط بايد مدرس رسمي يا شاغل به تدريس باشند و يا عضو هيات علمي و موسسهاي آموزشي و پژو هشي وابسته به وزارت آموزش وپرورش باشند ، همچنين مدت تعهد خدمت ناشي از ماموريت آموزشي نبايد با احتساب سن يا سنوات خدمت افراد از مرز بازنشستگي تجاوز كند.

همچنين مدارك لازم براي استفاده از ماموريت آموزشي شامل ارائه گواهي ثبت نام از دانشگاه يا موسسه آموزشي محل تحصيل ، سپردن تعهد خدمت محضري و معرفي نامه رسمي از اداره آموزش و پرورش محل خدمت است .

بنابراين گزارش افرادي مي توانند از ماموريت آموزشي نيمه وقت استفاده كنند كه در واحدهاي آموزشي محل خدمت يا محل تحصيل به خدمت نيمه وقت آنان نياز باشد كه در اين مورد تشخيص نياز يا عدم نياز به عهده ادارات آموزش و پرورش خواهد بود .

گفتني است حداكثر مدت استفاده آموزشي در طول خدمت كاركنان آموزش و پرورش 36 ماه است و كساني كه از ماموريت آموزشي استفاده مي كنند مجاز به استفاده از مرخصي تحصيلي در حين ماموريت نيستند .