تردستي نورتن در 46 روز به پايان رسيد

به گزارش خبرنگار سينمايي خبرگزاري "مهر"، برگر كه در كارنامه خود سابقه ساخت فيلم "مصاحبه با آدمكش ها" را دارد، فيلم جديدش را بر اساس داستان كوتاه "آيزنهايم تردست" نوشته استيون ميلهاوزر كارگرداني كرد و فيلمبرداري را هم ديك پاپ (ورا درك) انجام داد. از ديگر بازيگران "تردست" مي توان به پل جياماتي، جسيكا بيل و روفوس سيوول اشاره كرد. ضمن اينكه باب ياري، تهيه كننده ايراني تبار هاليوود، حامي مالي پروژه بوده است.

كتي شولمن، تهيه كننده "تردست"، در مصاحبه با نشريه معتبر اسكرين ديلي گفت: "ما مراحل پس از توليد را تا پايان نوامبر 2005 پشت سر مي گذاريم و قصد نداريم تا اتمام كارها فيلم را به شركت هاي پخش نشان بدهيم. بنابراين حدس مي زنم "نردست" در جشنواره هاي اواخر 2005 يا اوايل سال آينده ميلادي اكران شود." وي در ادامه افزود: "من و برگر كشور چك را يكي از بهترين لوكيشن هاي حال حاضر جهان براي ساختن فيلم مي دانيم. شايد جاهايي در دنيا زيباتر و چشمگيرتر از پراگ باشند، اما در پايتخت چك همه چيز به قدري ارزان و در دسترس است كه كار را براي فيلمسازي آسان مي كند."

جمهوري چك امسال ميزبان چندين پروژه هاليوودي از جمله "آخرين تعطيلات" و "پلنگ صورتي" بود و يكي از استوديوهاي فيلمسازي اين كشور هم چندي پيش مذاكرات جدي خود را براي ميزباني از تازه ترين فيلم جيمز باندي، "كازينو رويال"، آغاز كرد.



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