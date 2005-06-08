آموزش و پرورش شهر تهران معلمان واجد شرايط را جذب نمي كند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر"، معلمان معترض با عنوان اين مطلب كه داراي شرايط استخدام هستند، خواهان رسيدگي نمايندگان مجلس به وضعيت خود شدند.

آنها معتقدند به رغم داشتن ضوابط مندرج در شرايط استخدامي كه از سوي وزارت آموزش و پرورش اعلام شده ، اما متاسفانه سازمان آموزش و پرورش شهر تهران به بهانه هاي واهي و غير قابل توجيه ، از استخدام اين معلمان ممانعت مي كند.

گفته مي شود رييس آموزش و پرورش شهر تهران خطاب به معلمان عنوان داشته به دليل عدم اعتبار لازم از جذب آنها معذور بوده و معلمان حق التدريس شهر تهران مي توانند از طريق سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران جذب شوند.

از سوي ديگر عنوان شده تعداد معلماني كه بايد جذب شوند اما به همين دليل ارايه شده از سوي مسئولان آموزش و پرورش شهر تهران، همچنان بلاتكليف مانده اند.

حدود 500 معلم شهر تهران داراي ضوابط استخدام بوده و حتي ابلاغ سال گذشته را نيز دارند كه به دليل كمبود اعتبار لازم ، از استخدام در آموزش و پرورش محروم مانده اند.

در تجمع امروز ، يكي از نمايندگان ضمن حضور در جمع معلمان معترض ، از آنها نامه اي دريافت كرده و قول داده موضوع را با رييس مجلس در ميان گذارده و به كار آنها رسيدگي شود.