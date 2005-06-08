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۱۸ خرداد ۱۳۸۴، ۱۴:۰۲

با سرمايه 2 ميليارد دلاري

اولين بانك توريسم عربي افتتاح شد

اولين بانك توريسم و جهانگردي عربي در بحرين افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از بحرين تريبون، نخستين بانك توريسم عربي با سرمايه 2 ميليارد دلاري در بحرين آغاز به كار كرد.

بر اساس اين گزارش، طرح ايجاد يك بانك توريسم عربي ابتدا در كنفرانس وزراي جهانگردي كشورهاي عرب در مارس سال جاري مطرح گرديد و در همين اجلاس نهايي شد.

اين گزارش حاكي است، بانك توريسم عربي وظيفه دارد با شناسايي فرصتهاي بي شمار سرمايه گذاري در صنعت توريسم و جهانگردي جهان عرب، از پروژه هاي مرتبط با توريسم و جهانگردي در كشورهاي عربي حمايت كند.

اين گزارش مي افزايد، 65 درصد از سهام اين بانك به بخش عمومي واگذار خواهد شد و 35 درصد مابقي نيز در اختيار سهامداران مؤسس باقي خواهد ماند.

بر اساس اين گزارش، بانك توريسم عربي طي يك دوره سه تا پنج ساله سرمايه خود را از طريق نهادهاي مختلف جهان عرب و همچنين مردم اين منطقه افزايش خواهد داد.

کد مطلب 192779

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