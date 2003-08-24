باتلاق بغداد آمريكا را با محدوديت نيروي نظامي مواجه كرده است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه آمريكا كه در حال حاضر درگير مسائل سياسي با كره شمالي است و از روي ناچاري تعداد محدودي نيرو به عنوان حافظين صلح به ليبريا فرستاده به نقش كمكي سازمان ملل در عراق چشم دوخته است.

خبرگزاري فرانسه افزود براي دولتي كه نسبت به مسائل جهاني رويكرد يك جانبه و مستبدانه اي دارد تحولات اخير نمايانگر مسائل جديدي است. بگفته تحليل گران در واشنگتن ، آمريكا درحال حاضر به افزايش نيروهايش رو آورده است . با اين حال جنگ اين كشور با دو كشور افغانستان و عراق كه به فاصله بسيار نزديكي روي داد واشغال اين كشورها را بدنبال داشت سبب شده كه آمريكا توان رويارويي با ديگر راه حلهاي نظامي را نداشته و بنظر مي رسد كه به سياست گفتگو روي آورده باشد.

كالين پاول وزير امور خارجه آمريكا اين هفته دوباره به سازمان ملل محلي كه سال گذشته مكان برخوردهاي شديد ميان آمريكا و سازمان ملل براي حمله به عراق بود بازگشت و از اين سازمان درخواست كرد تا نيروهاي بين المللي بيشتري را به منطقه اعزام كنند تا دو منطقه چند مليتي را در اين كشور پوشش دهد. اگر چه آمريكا تمايلي ندارد كه به سازمان ملل در عراق اختياراتي بدهد اين امكان وجود دارد كه هدف واشنگتن از دخالت دادن سازمان ملل در عراق و قدرت دادن محدود به اين سازمان در راستاي تصويب قطعنامه جديدي باشد كه اين كشور به شوراي امنيت ارائه كرده و خواهان اعزام نيرو توسط كشورهاي ديگر به عراق شده است.

دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا در پايگاه هوايي" سوتو كانو" در هندوراس در پاسخ به اين سوال كه آيا آمريكا براي ايفاي تعهداتش در خارج از مرزهاي اين كشور داراي قواي نظامي كافي است گفت : ما نمي توانيم در آن واحد در تمام نقاط دنيا باشيم . رامسفلد گفت آمريكا درصدد است بخشي از نيروهاي خود را از آسيا و اروپا خارج كند .

محدوديت در تعداد نيروهاي نظامي آمريكا دوباره اين هفته پس ازانفجار مقر سازمان ملل در بغداد مد نظر قرار گرفته است ."كوفي عنان" دبير كل سازمان ملل بطور خاصي خاطر نشان كرده است كه آمريكا به عنوان نيروي اشغالگر عراق مسئول برقراري امنيت در پايتخت اين كشور است . وي دوباره اين بحث را مطرح ساخته كه آيا آمريكا براي برقراري ثبات در عراق بقدر كافي نيرو در اختيار دارد .

در حال حاضر پنتاگون اعلام كرده است كه 37000 نيروي خود را از نواحي غير نظامي كه دو كره را از يكديگر جدا مي كنند در سال آينده خارج كند.