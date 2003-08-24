گنجايش ورزشگاه شهداي نوشهر افزايش يافت

به گزارش خبرنگار "مهر" ، مسئولان باشگاه شموشك نوشهر پس از قطعي شدن حضور اين تيم در رقابتهاي ليگ برتر ، تمام تلاش خود را بكار بستند تا ورزشگاه شهداي نوشهر را براي برگزاري مسابقات آماده كنند و به همين خاطر از چندي پيش كار بازسازي اين ورزشگاه را آغاز كردند .

اكبر اسماعيل نژاد مدير عامل باشگاه شموشك در اين مورد به خبرنگار "مهر" گفت : زمين چمن اين ورزشگاه براي سومين بار در طول چند سال اخير زير كشت رفته و در حال حاضر شرايط بسيار مطلوبي دارد . صندلي هاي تماشاگران نيز اضافه شده تا گنجايش اين ورزشگاه از 5 هزار نفر به 7 هزار نفر افزايش يابد . همچنين نيمكت ذخيره ها كه قبلا در كنار زمين بازي قرار داشت ، چند متري به عقب منتقل شده است .