عراق همچنان از فقدان امكانات بهداشتي رنج مي برد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه ماهواره اي دويچه وله، صندوق حمايت از كودكان سازمان ملل ( يونيسف) با بكار گيري از تمام توان خود در حال كمك به بهبود اوضاع كودكان عراقي است .

يكي از كارمندان يونيسف در گفتگو با دويچه وله گفت : با وجود گذشت 4 ماه از پايان جنگ در عراق هنوز فقدان امكانات بهداشتي و پزشكي به چشم مي خورد .

وي در ادامه گفت : اكنون دو بيمارستان شهر بغداد كه پيش از اين از امكانات نسبتاً مناسبي برخوردار بودند با كمبود شديد سطحي ترين امانات مواجه هستند . يكي از بيمارستانها برق ندارد ، ديگري حتي خالي از امكانات اوليه پزشكي است اما با اين وجود پزشكان يونيسف درصدد هستند تا با حداقل امكانات موجود اوضاع كودكان را بهبود بخشند. وي همچنين خاطرنشان كرد : با توجه به شيوع هپاتيت و ديفتري پزشكان در حال واكسيناسيون كودكان عراقي هستند .