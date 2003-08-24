به دستور ابومازن ، نبيل شعث،جاي فاروق قدومي را در اتحاديه عرب مي گيرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه الجزيره ، منابع فلسطيني تاكيد كردند كه ابومازن نخست وزير تشكيلات خودگردان فلسطين نبيل شعث وزير امور خارجه خود را به عنوان نماينده رسمي اين تشكيلات در اتحاديه عرب به جاي فاروق قدومي رييس اداره سياسي سازمان آزاديبخش فلسطين (ساف) برگزيده است .

يك عضو شوراي انقلابي جنبش فتح گفت: اين تصميم باعث بروز اختلاف تشكيلاتي و سياسي در داخل فتح شده است .

اين مسوول كه خواست نامش فاش نشود ، افزود: ابومازن چند روز پيش با ارسال نامه اي رسمي به عمرو موسي دبير كل اتحاديه عرب به وي ابلاغ كرده است كه نبيل شعث وزير امور خارجه تشكيلات خودگردان از اين به بعد نماينده رسمي اين تشكيلات در كنفرانس ها و نشست هاي وزيران امور خارجه اتحاديه عرب خواهد بود.

اين مسوول تاكيد كرد ، تصميم ابومازن ، بازتاب گسترده اي در اتحاديه عرب داشته است.

به گفته وي ، مسوولان اتحاديه عرب نيز از اين بيم دارند كه اين سازمان به يكي از صحنه هاي اين اختلافات سياسي تبديل شده و پيامدهاي اين بحران بر روابط داخلي ميان كشورهاي عربي تاثير بگذارد.

اين مسوول گفت : به دليل اينكه برخي پايتخت هاي عربي مخالف قرار داد اسلو هستند ، تداوم تعامل با قدومي را به شعث ترجيح مي دهند.

به گفته اين مسوول ، ابومازن اين مساله را در داخل كميته مركزي جنبش فتح به دنبال اعتراض قدومي به جايگزين شدن شعث با وي مطرح كرد .

ابومازن به كميته مركزي اعلام كرد كه با توجه به ايجاد پست وزير امور خارجه در تشكيلات خودگردان فلسطين ،ادامه فعاليت قدومي به عنوان نماينده فلسطين در موسسات اتحاديه عرب ديگر عملي نيست .

اين مسوول فلسطيني در ادامه گفت ، كميته مركزي كه ابومازن ، قدومي و شعث با آن ارتباط دارند به دليل شكاف ديدگاهها ميان خود، تصميم نهايي را اعلام نكرده است .

به گفته وي ، برخي از اعضاي كميته به ادامه كار قدومي اصرار دارند درحالي كه برخي ديگر از جايگزين شدن شعث به جاي قدومي حمايت مي كنند.

ياسر عرفات رييس تشكيلات خودگردان فلسطين اين شيوه را به گونه اي ديگر حل مي كرد او در كنار قدومي براي شركت در نشستهاي اتحاديه عرب نماينده اي نيز به نام تشكيلات خودگردان اعزام مي كرد زيرا قدومي با توافقنامه اوسلو و نقشه راه مخالف بود و عرفات سعي مي كرد با اين راه حل ميانه مانع از بروز مشكلات و اختلافات شود.

