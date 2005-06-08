هشدار شديد مرجع شيعيان كويت نسبت به تبعات انزواي شيعيان در اين كشور

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، شيعيان كويت از محروميت از مناصب سياسي و دولتي ناراضي هستند.



يك مرجع ديني اقليت شيعيان كويت امروز هشدار داد كنارگذاشتن عمدي شيعيان كويت از مناصب دولتي و سياسي ممكن است منجر به تهديد وحدت ملي شود.



آيت الله محمد باقر المهري از علماي برجسته شيعه در كويت گفت : انتصاب هاي اخير در كويت منجر به منزوي شدن بخش اعظمي از شهروندان و عدم مشاركت آنها در هيچ يك از وزارتخانه ها شده است و اين به رغم شايستگي هاي بالا و علاقه و پايبندي آنها به وطن و كشور و رهبران سياسي آنها است.



اين موضعگيري پس از آن صورت گرفت كه دولت كويت تمامي شش عضو باقي مانده شوراي شهر را از ميان سني ها انتخاب كرد و در ميان ده عضو ديگر شوراي شهر تنها يك شيعه وجود دارد.



المهري افزود : دور كردن و منزوي كردن هدفمند وعمدي بخش بزرگي از ملت در كويت بر خلاف عرف و آداب محلي است و دور نگه داشتن اين قشر از وزارتخانه ها و شهرداري مظلوميت اين گروه و نارضايتي آنها را از روند اوضاع نشان مي دهد.



اين شخصيت بزرگ شيعه در كويت گفت : آنچه روي داد به نفع دولت و سرزمين و شهروندان نيست و خداي ناكرده منجر به ايجاد شكاف بزرگ در بدنه وحدت ملي و فروپاشي جامعه يكپارچه خواهد شد.



اين عالم برجسته شيعه گفت : ما با توجه به علاقه خود به وحدت ملي و همبستگي ملت كويت از دولت مي خواهيم در اين مسائل تجديد نظر كند و زمينه مشاركت شيعيان را فراهم آورد.



5 نماينده شيعه پارلمان 55 نفره كويت نيز طي جلسات اين هفته مجلس از روند نقض حقوق شيعيان و انزواي سياسي آنها انتقاد كردند.



شيعيان در كويت يك سوم كل جمعيت 950 هزار نفري اين كشور را تشكيل مي دهند اما با اين وجود از شركت در پست هاي دولتي و سياسي محروم هستند.



درحالي كه تعداد نمايندگان مجلس اين كشور 55 نفر است نمايندگان شيعه تنها 5 نفر هستند شيعيان تنها يك وزير در دولت كويت داشتند كه محمد ابوالحسن وزير اطلاع رساني سابق بود كه در ژانويه گذشته تحت فشار نمايندگان سني مجبور به استعفا شد.