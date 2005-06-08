سلام ايران پرافتخار به جام جهاني آلمان

به گزارش خبرنگار"مهر" تيم ملي فوتبال كشورمان درنيمه دوم ديدار مقابل بحرين با آرايشي تهاجمي پا به ميدان گذارد و موفق شد دردقيقه 47 برروي ارسال زيباي فريدون زندي و ضربه سر تماشايي محمدنصرتي دروازه بحرين را بازكرده و براي سومين بار جواز حضور در رقابتهاي جام جهاني را كسب نمايد.

ملي پوشان كشورمان كه با به ثمر رساندن اين گل روحيه دوباره اي پيدا كرده بودند در چند نوبت ديگر نيز فرصت گلزني به دست آوردند كه شتابزدگي آنها در زدن ضربات آخر مانع ازبه ثمر رسيدن گلهاي بيشتر شد.

شوتهاي مهدي مهدوي كيا و حركات وحيد هاشميان در داخل محوطه شش قدم بحرين از جمله فرصتهايي بودند كه براي افزايش تعداد گلهاي تيم ملي از دست رفت.

در ادامه كار برانكو براي حفظ نتيجه از محمد علوي و جلال كاملي مفرد بهره گرفت تا تيم ملي با حفظ همين نتيجه صعود خودبه جام جهاني را جشن بگيرد. تيم ملي كشورمان در اين مرحله با كسب 13 امتياز درصدرجدول گروه قرارگرفت تا به همراه ژاپن صعود خود را به جام جهاني قطعي سازد.