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۲ شهریور ۱۳۸۲، ۱۳:۴۱

با تصويب مجلس شوراي اسلامي

مناطق آزاد تجاري - صنعتي آبادان ، خرمشهر و جلفا و بندر انزلي ايجاد مي شود

مناطق آزاد تجاري - صنعتي آبادان ، خرمشهر و جلفا و بندر انزلي ايجاد مي شود

با تصويب مجلس شوراي اسلامي محدوده اي از منطقه شهرستانهاي آبادان ، خرمشهر ، جلفا و بندر انزلي به عنوان مناطق آزاد تجاري - صنعتي شناخته مي شوند .

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، د رجلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي لايحه ايجاد مناطق آزاد تجاري - صنعتي آبادان و خرمشهر و جلفا مطرح و به تصويب رسيد .
بر اساس ماده واحده اين لايحه محدوده اي از منطقه شهرستانهاي آبادان و خرمشهر و محدوده اي از شهرستانهاي جلفا و بندر انزلي كه هيئت وزيران تعيين مي كند ، به عنوان مناطق آزاد تجاري صنعتي شناخته مي شوند.
مناطق ياد شده دركليه اموربراساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي مصوب سال 72 و اصلاحات بعدي آن اداره خواهد شد.
بر اساس اين ماده واحده ورود كالاي همراه از سه منطقه آزاد ياد شده به ساير نقاط  كشور به هر ميزان ممنوع است .
در اصل لايحه دولت شهرستانهاي جلفا و بندر انزلي به عنوان مناطق آزاد تجاري صنعتي تعيين نشده اند و كميسيون اقتصادي مجلس شهرهاي ياد شده را به اصل لايحه افزوده است .  
دراين جلسه مصوبات كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن به عنوان كميسيون هاي فرعي مطرح شد كه به تصويب نرسيد . 
 

 

کد مطلب 19306

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