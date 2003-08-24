مناطق آزاد تجاري - صنعتي آبادان ، خرمشهر و جلفا و بندر انزلي ايجاد مي شود

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، د رجلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي لايحه ايجاد مناطق آزاد تجاري - صنعتي آبادان و خرمشهر و جلفا مطرح و به تصويب رسيد .

بر اساس ماده واحده اين لايحه محدوده اي از منطقه شهرستانهاي آبادان و خرمشهر و محدوده اي از شهرستانهاي جلفا و بندر انزلي كه هيئت وزيران تعيين مي كند ، به عنوان مناطق آزاد تجاري صنعتي شناخته مي شوند.

مناطق ياد شده دركليه اموربراساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي مصوب سال 72 و اصلاحات بعدي آن اداره خواهد شد.

بر اساس اين ماده واحده ورود كالاي همراه از سه منطقه آزاد ياد شده به ساير نقاط كشور به هر ميزان ممنوع است .

در اصل لايحه دولت شهرستانهاي جلفا و بندر انزلي به عنوان مناطق آزاد تجاري صنعتي تعيين نشده اند و كميسيون اقتصادي مجلس شهرهاي ياد شده را به اصل لايحه افزوده است .

دراين جلسه مصوبات كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن به عنوان كميسيون هاي فرعي مطرح شد كه به تصويب نرسيد .

