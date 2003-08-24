هنر فلسطين هنر انقلاب است

به گزارش خبرنگار هنري " مهر" حبيب الله صادقي در مراسم افتتاحيه نمايشگاه هنر مقاومت كه اختصاص به نمايش آثار هنرمندان مطرح فلسطيني دارد به خبرنگار هنري "مهر" گفت : آثار به نمايش در آمده در اين نمايشگاه از نظر كيفيت و زبان و بيان بسيار خاص اند و تك تك اين آثار از نظر زبان و بيان قابل توجه و تحليل هستند .

وي با اشاره به برگزاري اين نمايشگاه درحاشيه كنفرانس انتفاضه افزود : هنرمنداني كه آثارشان به نمايش در آمده است همگي در كشور هاي همجوار فلسطين زندگي مي كنند و به اين ترتيب از نزديك با مشكلات و مسائل سرزمين مادريشان در گير هستند .

اين هنرمند در رابطه با تاثير هنر انقلابي مكزيك در هنرمندان فلسطيني گفت : هر انقلابي چهره هاي خودش را دارد . اين كه ما تنها آثار هنرمندان مكزيك رابه عنوان نمونه هاي هنر انقلابي بشناسيم درست نيست ، بلكه نمونه هاي اين وجه هنري در كوبا و كره و يا كشوره اي سوسياليستي نيز نمودي بارز دارد . بايد توجه داشت اين هنرمندان زبان وبيان آرمانهاي مردمشان را بانشانه شناسي هايي بسيار مناسب به تصوير كشيده اند .

صادقي در رابطه با نزديكي آثار به نمايش در آمده با تصوير سازي هاي گرافيكي و پوستر ها گفت : هنرهاي گرافيك و نقاشي در دنياي معاصر كاملا به هم تنيده شده است . بايد توجه داشت تصاويري كه صريح و اجتماعي هستند قابليت هاي گرافيكي از خود نشان مي دهند زيرا شعار مستقيم و قرائت عيان دارند ولي در هر صورت مجموعه اينها در خدمت نمايش درد و مظلوميت و ايثار و دفاع به كار گرفته شده است.

وي در پايان ابراز اميد واري كرد كه مجموعه اين آثار به شكل كتاب توسط فرهنگستان منتشر شود و افزود از جمله برنامه هاي آتي فرهنگستان نقد و بررسي اين آثار است .