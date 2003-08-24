تهران به 10 هزار شير آتش نشاني نياز دارد

سيروس زاجكاني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهرافزود: با توجه به حجم محدود تانكر هاي آب خودروهاي آتش نشاني و گستردگي جغرافيايي شهر تهران وجود شير هاي آتش نشاني در نقاط مختلف اين شهر كمك زيادي به ماموران آتش نشاني در اطفاي حريق خواهد كرد.

به گفته وي بين 13 تا 15 هزار شير زميني در سطح تهران وجود دارد كه البته برخي از اين شير ها به خاطر كند و كاري هاي متعدد و يا جاده سازي در زير آسفالت مدفون شده است ؛ لذا از انجا كه در تهران جهت حصول به آمادگي لازم در ماموريت ها به 10 هزار شير اضافي نياز است،اين سازمان درصدد نصب سالانه هزار شير ايستاده آتش نشاني در گوشه كنار تهران است.

رييس ستاد فرماندهي سازمان آتش نشاني با بيان اينكه از سال جاري اقدامات لازم جهت نصب اين شير ها آغاز شده است ، افزود: با توجه به اينكه به خاطر حفاري و نصب هر شير آتش نشاني به كسب مجوزهاي زيادي از دستگاههاي مختلف از جمله راهنمايي و رانندگي ، شهرداري ، آب وفاضلاب و غيره نياز است ، به طور معمول پيشرفت آن به كندي صورت مي پذيرد.

وي در پايان اظهار داشت: درهسته مركزي شهر تهران به تعداد كافي از اين شير ها وجود دارد اما در مناطق حاشيه اي و اطراف تهران جهت اطفاي حريق باتوجه به فاصله زياد ايستگاههاي حاشيه اي بايد شير هاي بيشتري نصب شود كه البته ماموران اتشنشاني در مناطق 5 ، 20 ، 19 و 18 در حال نصب شيرهاي مذكور هستند.