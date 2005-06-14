نخستين كارگاه رياضيات كاربردي ايران و فرانسه برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، اين سمينار و كارگاه در چارچوب همكاري هاي انجمن رياضي ايران و انجمن رياضي فرانسه از 26 خرداد تا 5 تير ماه برگزار مي شود.



اين دو دوره كه با هدف تقويت زمينه هاي پژوهشي بين دو كشور ايران و فرانسه برگزار مي شود، قصد دارد زمينه لازم براي شكوفايي علمي و عملي رشته رياضيات مالي در ايران را فراهم آورد.

در اين كارگاه هشت روزه معادلات ديفرانسيل تصادفي و كاربرد آن در رياضيات مالي، ضمن معرفي فشرده نظريه رياضيات مالي به پژوهشگران، اندكي از كاربردهاي گسترده رياضيات در عرصه اقتصاد و صنعت پول ارائه مي شود.

سطح علمي متقاضيان شركت در كارگاه داشتن حداقل مدرك كارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي مرتبط با موضوع كارگاه مي باشد.