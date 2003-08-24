سومين مرحله اردوي آماده سازي تيم ملي ووشو آغاز مي شود

به گزارش خبرنگار "مهر" ، تيم ملي ووشو با پشت سرگذاشتن دو مرحله اردو و غربال نفرات خود با 6 ووشوكار سومين مرحله اردوي آماده سازي خود را آغاز خواهد كرد . قرار است تيم ملي ووشوكشورمان در 5 وزن در رقابتهاي قهرماني جهان كه اوايل آبان ماه آينده دركشورماكائوبرگزارمي شود ، شركت كند .

لازم به يادآوري است : تاكنون 4 نفر از اعضاي اين تيم به نامهاي عليرضا سعادت (56 كيلوگرم)، محمد آقايي (70 كيلوگرم)، حسين اوجاقي (75 كيلوگرم) وعلي اصغر شعباني (90 كيلوگرم) انتخاب شده اند وقرار است درپايان اردوي سوم با برگزاري ديدارانتخابي بين محمد رضا جعفري و حسن محسني، پنجمين و آخرين عضو تيم ملي دروزن 85 كيلوگرم مشخص شود .

گفتني است: ووشوكاران كشورمان تا به حال درچهاردوره اين رقابتها كه هردوسال يكبار برگزار مي شود، شركت كرده اند و در آخرين دوره كه دو سال قبل در ارمنستان برگزار شد،عنوان سوم جهان را به خود اختصاص دادند .