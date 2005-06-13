با جان و دلم مي خواهم براي اركستر كار كنم

" علي رهبري" رهبر ميهمان اركستر سمفونيك تهران كه پس از سي سال به ايران آمده است تا رپرتواري تازه را با اركستر به صحنه ببرد، در گفت و گو با خبرنگار موسيقي "مهر"، ضمن بيان اين مطلب افزود: در هيچ كشوري در خارميانه، اين تعداد آهنگساز خوب وجود ندارد كه در ايران هست. بايد به نظر من شورايي تشكيل شده و به وضعيت آنها رسيدگي شود.

وي ادامه داد: بايد خيلي زود به داد اركستر سمفونيك تهران رسيد، چون وقتي 10 سال ديگر بخواهيم اين كار را انجام دهيم هم خيلي دير شده است و هم اينكه بسيارعقب مي مانيم. خوشبختانه تا الان مسئولين اركستر همكاري بسيار خوبي با من داشته اند و اميدوارم كه امكاناتي را كه لازم است در اختيارم قرار دهند، چون بدون اين كه اين امكانات تامين نشوند، اركستر در اين خمودگي باقي مي ماند.

رهبري خاطر نشان كرد: بايد اين امكانات و رهبري براي اركستر سمفونيك تهران تامين شود، يا اينكه تعطيل شود. الان زماني نيست كه بخواهيم اركستر را تعطيل كنيم، چون هم اعضاي آن بسيار حرفه اي هستند و هم اركستر سمفونيك در هيچ دوره تاريخي بعد از انقلاب، مسئولين را تنها نگذاشته است.

وي با يادآوري يك خاطره ادامه داد: من يادم مي آيد كه زماني كه امام خميني (ره) درگذشته بودند، تنها موسيقي كه در شبكه هاي خارجي روي مراسم پرشكوه تشييع ايشان پخش مي شد، همان نوايي بود كه اركستر سمفونيك تهران نواخته بود و هنوز كه هنوز است وقتي آن صحنه ها پخش مي شود، روي آن همان موسيقي اجرا شده اركسترسمفونيك تهران است. بنابر اين مسئولين هم نبايد الان كه اركستر به آنها احتياج دارد، آن را تنها بگذارند. نبايد به نوازنده اركستر به نگاه يك كارگر درجه 3 با همان حقوق و مزايا نگاه كرد. در ديگر كشورها،رسمي بودن نوازنده اركستر ، يكي از امتيازات بزرگ محسوب مي شود و اين افراد تامين كامل مالي هستند و نيازي ندارند كه چند شيفت كار كنند تا خرج و مخارجشان تامين شود.

رهبري همچنين در مورد دعوت از رهبران ميهمان براي اركستر سمفونيك تهران گفت: آوردن رهبران ميهمان به اركستر بسيار مهم است و در همه جاي دنيا مرسوم است. بايد رهبراني را آورد كه در سطح جهاني باشند. دعوت از رهبراني كه ضعيف هستند، اركستر را ضعيف مي كند ، اركستر ضعيف احتياج به رهبر قوي دارد ، اما يك اركستر قوي با آمدن يك رهبر ضعيف ، ضعيف نمي شود. پس ما بايد فعلا به فكر قوت بخشيدن اين اركستر باشيم. من مطمئن هستم كه اركستر سمفونيك تهران به راحتي مي تواند جايگاه جهاني كسب كنند.

رهبري در مورد رپرتوار اين برنامه گفت: در روزهاي 24 و 25 خردادماه امسال سمفوني شماره 4 " چايكوفسكي" و سمفوني دنياي نو " دورژاگ " را اجرا مي كنيم. هدف اصلي ام از انتخاب اين قطعات به نوعي تمرين آثار مشكل تر با اركستر سمفونيك تهران بود. قطعاتي كه پيش از اين روي آنها يا كار نشده ، يا كمتر كار شده است. از سويي از آنجايي كه من رهبري ثابت اركستر چكسلواكي را در طي سال ها داشته ام و آثار زيادي را از " دورژاك" اجرا كرده ام، طبيعتا از من توقع داشتند كه آثاري را از اين آهنگساز اجرا كنم.

اركستر سمفونيك تهران فردا24وپس فرداشب25خردادماه راس ساعت21آثاري از دورژاك وچايكوفسكي را اجرا خواهد كرد.