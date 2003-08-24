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۲ شهریور ۱۳۸۲، ۱۳:۵۷

مركز اطلاع رساني آلودگي هوا خبر داد :

هواي تهران دوباره در شرايط ناسالم قرار گرفت

هواي تهران دوباره در شرايط ناسالم قرار گرفت

غلظت منو اكسيد كربن در محدوده مركزي شهر فراتر از حد مجاز قرار گرفته و اين امر موجب شده تا شاخص كيفيت هوا به لحاظ افزايش اين آلاينده ، در شرايط ناسالم قرار گيرد .

به گزارش خبر نگار اجتماعي خبر گزاري مهر ، بر اساس اطلاعات رسيده از ايستگاههاي سنجش آلودگي هوا ميزان آلاينده ذرات معلق نسبت به روز گذشته كاهش و غلظت منواكسيد كربن افزايش يافته و فراتر از حد مجاز قرار گرفته است، بطوريكه شاخص كيفيت هوا هم اكنون در شرايط ناسالم قرار دارد .

مركز هماهنگي اطلاع رساني آلودگي هوا اعلام كرد ، بنا به گزارش سازمان هواشناسي مبني بر آسماني ابري تا نيمه ابري همراه با وزش باد ملايم كه در بعد از ظهر و شب با احتمال رگبار و رعد و برق در ارتفاعات همراه خواهد بود  كه به اين ترتيب پيش بيني مي شود شاخص كيفيت هوا تا ظهر فردا  در شرايط ناسالم باقي بماند .

کد مطلب 19322

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