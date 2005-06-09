رياض به دنبال سلاح كشتار جمعي نيست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از راديو آمريكايي " سوا" ، عربستان براي كاهش نظارت بين المللي بر نيروگاه هاي هسته اي خود تلاش مي كند اما يك مسئول برجسته اين كشور تاكيد كرد كه اين درخواست با هدف آماده سازي راه هاي دستيابي به سلاح هسته اي نمي باشد.



عادل الجبير مشاور سياست خارجي عربستان تصريح كرد كه كشورش هيچ تمايل يا قصدي براي دستيابي به هيچ نوع سلاح كشتار جمعي ندارد.



الجبير تصريح كرد: اخبار و شايعات مربوط به درخواست عربستان از پاكستان براي كمك هاي هسته اي نظامي به رياض بي پايه و اساس است.

راديو سوا دراين باره اعلام كرد : اين درخواست رياض ناقوس خطر را به صدا در آورد و خشم و نارضايتي آژانس بين المللي انرژي اتمي و دولت جرج بوش را برانگيخت كه ايران را متهم كرده است برنامه هسته اي مسالمت آميز را به عنوان پوششي براي فعاليت هاي هسته اي ممنوعه كه ممكن است بر ضد اسرائيل و هم پيمانان ديگر واشنگتن در خاورميانه بكار گيرد.



