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۲ شهریور ۱۳۸۲، ۱۴:۳۴

مدير پروژه ملي حفاظت از يوزپلنگ آسيايي در گفتگو با "مهر "خبر داد:

شناسايي يوز پلنگ هاي آسيايي در مناطق حفاظت شده يزد و سمنان

شناسايي يوز پلنگ هاي آسيايي در مناطق حفاظت شده يزد و سمنان

مدير پروژه ملي حفاظت از يوز پلنگ آسيايي گفت: با توجه به اجراي اين پروژه ملي و بنابر مستندات تصويري و گزارشات محيط بانان،تاكنون حدود 50 قلاده از گونه هاي منحصر به فرد يوز هاي آسيايي در زيستگاههاي مناطق حفاظت شده بافق ، نايبندان ، طبس ، پارك ملي كوير و خارتوران شناسايي شده است.

عليرضا جورابچيان در خصوص آخرين وضعيت يوزهاي آسيايي به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت: باتوجه به گسترش فعاليت ها و تلاش هاي مديران و محيط بانان استان هاي يزد و سمنان و به استناد تصاوير و فيلم هايي كه تهيه شده است جمعيت يوزپلنگ هاي آسيايي در زيستگاه ها و پناهگاههاي حيات وحش منطقه در دوسال اخير نسبت به  10 سال گذشته بيش از دو برابر افزايش يافته است.

وي در ادامه كاهش طعمه در اثر شكار هاي بي رويه ، تبديل و تخريب زيستگاه هاي حيات وحش و افزايش بي رويه چراي دام در منطقه را از مهمترين دلايل كاهش گونه هاي منحصر به فرد يوزهاي آسيايي طي سال هاي گذشته عنوان و خاطر نشان كرد: بدنبال افزايش جمعيت آهو ، قوچ و جبير جمعيت يوز نيز ازدياد يافته است ، زيرا يوز پلنگ ها از گربه ساناني هستند كه نوزادان زيادي را به دنيا مي آورند و اما تقريبا 90 درصد آنها در صورت نبود منابع غذايي و آب و هوا مناسب جان خود را از دست مي دهند.

مدير پروژه ملي يوزهاي آسيايي درخاتمه اظهار داشت: اين نوع از يوز پلنگ ها در حال حاضر فقط در ايران زندگي مي كنند البته گونه هايي از يوزپلنگ آفريقايي نيز وجود دارند كه درجنوب و شرق قاره آفريقا زند گي مي كنند.      

کد مطلب 19325

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