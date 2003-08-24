شناسايي يوز پلنگ هاي آسيايي در مناطق حفاظت شده يزد و سمنان

عليرضا جورابچيان در خصوص آخرين وضعيت يوزهاي آسيايي به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت: باتوجه به گسترش فعاليت ها و تلاش هاي مديران و محيط بانان استان هاي يزد و سمنان و به استناد تصاوير و فيلم هايي كه تهيه شده است جمعيت يوزپلنگ هاي آسيايي در زيستگاه ها و پناهگاههاي حيات وحش منطقه در دوسال اخير نسبت به 10 سال گذشته بيش از دو برابر افزايش يافته است.

وي در ادامه كاهش طعمه در اثر شكار هاي بي رويه ، تبديل و تخريب زيستگاه هاي حيات وحش و افزايش بي رويه چراي دام در منطقه را از مهمترين دلايل كاهش گونه هاي منحصر به فرد يوزهاي آسيايي طي سال هاي گذشته عنوان و خاطر نشان كرد: بدنبال افزايش جمعيت آهو ، قوچ و جبير جمعيت يوز نيز ازدياد يافته است ، زيرا يوز پلنگ ها از گربه ساناني هستند كه نوزادان زيادي را به دنيا مي آورند و اما تقريبا 90 درصد آنها در صورت نبود منابع غذايي و آب و هوا مناسب جان خود را از دست مي دهند.

مدير پروژه ملي يوزهاي آسيايي درخاتمه اظهار داشت: اين نوع از يوز پلنگ ها در حال حاضر فقط در ايران زندگي مي كنند البته گونه هايي از يوزپلنگ آفريقايي نيز وجود دارند كه درجنوب و شرق قاره آفريقا زند گي مي كنند.