نماينده ايلام خواستار تسريع در قانونمند شدن ورود و خروج زائران به عراق شد

عبدالرضا حيدري زاد نماينده مردم ايلام با اشاره به مرز طولاني ايلام با عراق و سقوط رژيم بعث در اين كشور گفت: وزارت كشور، وزارت امور خارجه ، گمرك و نيروهاي نظامي و انتظامي هر چه سريع تر ورود و خروج زائران ايراني به عتبات عاليات را قانوني كنند.

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، نماينده ايلام با بيان اينكه تردد غيرمجاز زائران ايراني به عتبات عاليات در عراق در حال حاضر مشكلات زيادي را براي مرزنشينان و زائران ايجاد كرده است گفت: اين حق مردم ايران است كه با حداقل هزينه و با امنيت به عراق سفر كنند و به زيارت عتبات عاليات نايل شوند.

وي افزود وجود نظم و انضباط و قانون براي تردد در مرز ايران و عراق ضروري است اما بايد قانونمند شود و سازمان حج و زيارت نيز از دريافت هزينه هاي كلان از زائران خودداري كند.

وي با اشاره به ميزان بالاي بيكاري، فقر، گراني و مشكلات زياد مردم مرزنشين ايلام، از دولت و مسئولان اجرايي خواست بودجه بيشتري براي توسعه اقتصادي و عمراني اين استان اختصاص دهند.

حيدري افزود: با اطمينان اعلام مي كنم اگر بازارچه مرزي ايلام فعال شود، آثار بسيار زيادي در منطقه خواهد داشت و منشاء تحولات زيادي خواهد بود.

