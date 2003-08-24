به گزارش خبرنگار سياسي مهر، نماينده ايلام با بيان اينكه تردد غيرمجاز زائران ايراني به عتبات عاليات در عراق در حال حاضر مشكلات زيادي را براي مرزنشينان و زائران ايجاد كرده است گفت: اين حق مردم ايران است كه با حداقل هزينه و با امنيت به عراق سفر كنند و به زيارت عتبات عاليات نايل شوند.
وي افزود وجود نظم و انضباط و قانون براي تردد در مرز ايران و عراق ضروري است اما بايد قانونمند شود و سازمان حج و زيارت نيز از دريافت هزينه هاي كلان از زائران خودداري كند.
وي با اشاره به ميزان بالاي بيكاري، فقر، گراني و مشكلات زياد مردم مرزنشين ايلام، از دولت و مسئولان اجرايي خواست بودجه بيشتري براي توسعه اقتصادي و عمراني اين استان اختصاص دهند.
حيدري افزود: با اطمينان اعلام مي كنم اگر بازارچه مرزي ايلام فعال شود، آثار بسيار زيادي در منطقه خواهد داشت و منشاء تحولات زيادي خواهد بود.
در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي
نماينده ايلام خواستار تسريع در قانونمند شدن ورود و خروج زائران به عراق شد
عبدالرضا حيدري زاد نماينده مردم ايلام با اشاره به مرز طولاني ايلام با عراق و سقوط رژيم بعث در اين كشور گفت: وزارت كشور، وزارت امور خارجه ، گمرك و نيروهاي نظامي و انتظامي هر چه سريع تر ورود و خروج زائران ايراني به عتبات عاليات را قانوني كنند.
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