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۲ شهریور ۱۳۸۲، ۱۵:۰۳

معاون اطلاع رساني فرهنگستان هنر در گفت و گو با "مهر":

برنامه هاي فرهنگستان از پيش مشخص شده و امكان تغيير ندارند

برنامه هاي فرهنگستان از پيش مشخص شده و امكان تغيير ندارند

اساسا تصميم گيري براي احداث مركز فرهنگي هنري صبا به منظور افزايش ظرفيت مكان هاي فرهنگي هنري كشور بوده است ،اما امكان برگزاري بينال ها در اين مركز در حال حاضر وجود ندارد .

" محسن زارع"  معاون اطلاع رساني فرهنگستان هنر در گفت وگو با خبرنگار هنري  "مهر" در مراسم افتتاحيه نمايشگاه "هنر مقاومت " با بيان اين مطلب  افزود:  سياست فرهنگستان ، حمايت از برنامه هاي هنري كشور است اما همانگونه كه اعلام كرده ايم برنامه هاي نمايشگاهي مركز فرهنگي هنري صبا تا آذر ماه 83 مشخص و تكميل است و به همين دليل امكان برگزاري اين بينال ها در اين مركز وجود ندارد .

وي  ضمن توضيح نحوه تصميم گيري گروه هاي علمي فرهنگستان هنر براي برنامه ريزي نمايشگاه هاي مجموعه فرهنگي هنري صبا گفت : در حال حاضر برنامه هاي اين مركز  به شكل رسمي اعلام شده است و با توجه به بين المللي بودن پاره اي از آنها امكان تغيير و جابجايي اين برنامه ها و جود ندارد .

زارع با اشاره به " اولين دوسالانه گرافيك جهان اسلام " ، " اولين دو سالانه عكاسي جهان اسلام " ، " سومين دوسالانه نقاشي جهان اسلام " و " اولين دو سالانه موسيقي جهان اسلام (بزرگداشت صفي الدين ارموي ) به عنوان برنامه هاي بين المللي در دست انجام  اين مركز  افزود :  بزرگداشت كمال الدين بهزاد ، جشنواره دانشجويي معماري و شهرسازي، بزرگداشت شهداي هنرمند ، بزرگداشت نام آوران عرصه هنر و برگزاري سومين طرح برتر سال  نيز از برنامه هاي آتي اين مركز است .

وي در پايان در رابطه با برگزاري نمايشگاه "هنر مقاومت " گفت : با توجه به برگزاري كنفرانس دانشجويي انتفاضه توسط كميته حمايت از انتفاضه مردم فلسطين و مجلس شوراي اسلامي و به منظور همراهي با اين حركت امكان نمايش اين آثار توسط چند تن از اعضاي فرهنگستان، با همكاري هنرمندان فلسطيني ساكن كشورهايي نظير اردن ، لبنان و سوريه، فراهم شد .

 

کد مطلب 19341

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