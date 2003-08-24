برنامه هاي فرهنگستان از پيش مشخص شده و امكان تغيير ندارند

" محسن زارع" معاون اطلاع رساني فرهنگستان هنر در گفت وگو با خبرنگار هنري "مهر" در مراسم افتتاحيه نمايشگاه "هنر مقاومت " با بيان اين مطلب افزود: سياست فرهنگستان ، حمايت از برنامه هاي هنري كشور است اما همانگونه كه اعلام كرده ايم برنامه هاي نمايشگاهي مركز فرهنگي هنري صبا تا آذر ماه 83 مشخص و تكميل است و به همين دليل امكان برگزاري اين بينال ها در اين مركز وجود ندارد .

وي ضمن توضيح نحوه تصميم گيري گروه هاي علمي فرهنگستان هنر براي برنامه ريزي نمايشگاه هاي مجموعه فرهنگي هنري صبا گفت : در حال حاضر برنامه هاي اين مركز به شكل رسمي اعلام شده است و با توجه به بين المللي بودن پاره اي از آنها امكان تغيير و جابجايي اين برنامه ها و جود ندارد .

زارع با اشاره به " اولين دوسالانه گرافيك جهان اسلام " ، " اولين دو سالانه عكاسي جهان اسلام " ، " سومين دوسالانه نقاشي جهان اسلام " و " اولين دو سالانه موسيقي جهان اسلام (بزرگداشت صفي الدين ارموي ) به عنوان برنامه هاي بين المللي در دست انجام اين مركز افزود : بزرگداشت كمال الدين بهزاد ، جشنواره دانشجويي معماري و شهرسازي، بزرگداشت شهداي هنرمند ، بزرگداشت نام آوران عرصه هنر و برگزاري سومين طرح برتر سال نيز از برنامه هاي آتي اين مركز است .

وي در پايان در رابطه با برگزاري نمايشگاه "هنر مقاومت " گفت : با توجه به برگزاري كنفرانس دانشجويي انتفاضه توسط كميته حمايت از انتفاضه مردم فلسطين و مجلس شوراي اسلامي و به منظور همراهي با اين حركت امكان نمايش اين آثار توسط چند تن از اعضاي فرهنگستان، با همكاري هنرمندان فلسطيني ساكن كشورهايي نظير اردن ، لبنان و سوريه، فراهم شد .