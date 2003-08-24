دومين كرسي " نقد دانشگاهي" برگزار شد

به گزارش خبرنگار فرهنگي "مهر" دومين نشست كرسي" نقد دانشگاهي" كه در دفتر " هم انديشي استادان و نخبگان دانشگاهي" برگزار مي شود به موضوع نقد و بررسي كتاب روان شناسي اسلامي اختصاص داشت .

دكتر سيد ابوالقاسم حسيني استاد روان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد ، و مولف اين كتاب ، در ابتداي اين جلسه طي سخناني انگيزه خود را از تاليف كتاب روان شناسي اسلامي چنين عنوان كرد : در سال 58 كه بازگشايي دانشگاه ها انجام شد من درس بهداشت رواني را تدريس مي كردم . در حين تدريس يكي از دانشجويان از من خواست كه نظر اسلام را هم در اين مورد بيان كنم . اين پرسش موجب آن شد كه من دست به تاليف كتابي به نام اصول بهداشت رواني در سال 60 بزنم ، چون اين كتاب داراي نواقصي بود ، جلد دومي را تاليف كرده و نقص جلد اول را جبران كردم . در اين جلد دوم ، 40 اصل را براي زندگي سالم ارائه كردم .

وي مدعي شد كه چيزي به نام روان شناسي اسلامي وجود دارد ، و در طي اين جلسه به آن خواهد پرداخت . دكتر حسيني با طرح اين پرسش كه آيا مكتب اسلام داراي نقطه نظرهاي مستقلي درباره روان است كه بتواند آموزش هاي خود را توجيه نمايد ، روان شناسي اسلامي را چنين تعريف كرد : " كشف واقعيات و حقايق مربوط به سازمان رواني و رفتار انسان ، آن گونه كه هست " .

وي با ذكر حديث قدسي " رب ارنا الاشياء كما هي " گفت : اگر روان را آن گونه كه هست كشف كنيم مي توانيم آن را روان شناسي اسلامي بناميم . در اين تعريف چيزي از اسلام وجود ندارد ، ولي در روش تحقيق ، از اسلام بسيار استفاده خواهيم كرد .

دكتر حسيني پس از ذكر پيش فرضهاي خود ، منابع كشف نقطه نظرهاي اسلامي در علوم را بر اساس رهنمون استاد خود ، استاد حكمت نيا ، در چهار چيز دانست : (1) كتاب الهي؛ (2) سنت؛ (3) آموزش هاي پيامبر (ص) و معصومين (ع) ؛ و (4) علوم حاكم بر جامعه .

دكتر حسيني قصد داشت كه به روش بررسي و دلايل خود براي اين مدعا بپردازد ، ولي يكي از حضار مطلبي را عنوان كرد و خواستار پاسخ گويي سخنران شد . سخنران پس از پاسخ گويي پرسش ، بحث خود را با تفكيك ميان رويكرد مكانيستي و رويكرد اصالت روان ادامه داده و مدعي شد كه در دانشگاه ها غلبه با رويكرد مكانيستي است . وي از مسوولين اين هم انديشي خواست كه به مقابله با اين رويكرد برخيزند و اجازه ندهند كه ذهن دانشجويان با اين مطالب منحرف شود .

در ادامه اين جلسه تعدادي از حاضرين به طرح پرسش و نقد كتاب پرداختند كه مولف به آنها پاسخ گفت .