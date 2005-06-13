موزه قرآن ، مجموعه اي از آثار نفيس و ارزشمند قرآني است

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" بخش اصلي اين موزه مربوط به قرآنهاي خطي ، قديمي و تاريخي است .

در اين بخش بيش از 80 قرآن نفيس نگهداري مي شود كه به دوره هاي مختلف تاريخي تعلق دارد . در اين موزه قرآن هايي مربوط به دوران صفويه و قاجار و همچنين قرآني هاي خطي متعلق به قرن سوم هجري وجود دارد .

در بخش آثار فلزي نيز آثاري چون شمعدان ، زره ، كلاه خود ، شمشير و جعبه نگهداري مي شود كه با آيات و كلمات الهي مزين شده اند .

در بخش ديگري از نخستين موزه اختصاصي قرآن ايران ، آثار هنري موزه قرار دارد ، اين بخش تابلوهايي را شامل مي شود كه با بهره گيري از كلام الهي ساخته شده اند .

در موزه قرآن مجموعه اي نيز از پارچه هايي نگهداري مي شود كه آيات قرآن كريم بر روي آنها نقش بسته است .

براي تكميل و تجهيز موزه ، اشيائي نيز خريداري شده است و در صورت نياز و شناسايي آثار ارزشمند قرآني ، خريدهاي لازم از سوي مسئولان موزه انجام خواهد شد .

اين مجموعه با زير بناي ده هزار متر مربع تا عمق چهارده متري زمين ساخته شده است.

موزه تخصصي قرآن داراي يك سرسراي اصلي ، آمفي ‌تئاتر ، كتابخانه‌ و فضاهاي جانبي است . سطح اول فضا ، ورودي اصلي قرارد دارد ، سطح دوم فضاي آمفي ‌تئاتر و سطح سوم محل برگزاري نمايشگاه است .

نورگيري كه بر روي بام احداث شده ، سطوح مختلف اين فضاي مهم را به شكل مطلوبي از نور و روشنايي طبيعي بهره‌مند ساخته است.