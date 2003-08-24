پايان شهريور، آخرين مهلت شركت در مراسم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران

به گزارش خبرگزاري " مهر " به نقل از روابط عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، اين مراسم با هدف ارزيابي آثارمكتوب جامعه اسلامي ونيز شناسايي ، تقدير و حمايت از انديشمندان و اهل قلم هر سال برگزار مي شود.

لازم به ذكر است در انتخاب بهترين كتاب سال 1382 ، تمامي كتابهايي كه در سال 1381 براي اولين بارچاپ و منتشر شده اند مورد توجه و بررسي قرار مي گيرند .

گفتني است مهلت ارسال كتابها تا پايان شهريور ماه 1382 است و تمامي مولفان ، مترجمان ، مصححان و ناشران مي توانند دو نسخه از كتابهاي چاپ سال گذشته خود را به دبيرخانه كتاب سال به نشاني خيابان شهيد مطهري ، انتهاي خيابان فجر ، شماره 9 طبقه پنجم ارسال نمايند .

کد مطلب 19360