به گزارش خبرگزاري " مهر " به نقل از روابط عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، اين مراسم با هدف ارزيابي آثارمكتوب جامعه اسلامي ونيز شناسايي ، تقدير و حمايت از انديشمندان و اهل قلم هر سال برگزار مي شود.
لازم به ذكر است در انتخاب بهترين كتاب سال 1382 ، تمامي كتابهايي كه در سال 1381 براي اولين بارچاپ و منتشر شده اند مورد توجه و بررسي قرار مي گيرند .
گفتني است مهلت ارسال كتابها تا پايان شهريور ماه 1382 است و تمامي مولفان ، مترجمان ، مصححان و ناشران مي توانند دو نسخه از كتابهاي چاپ سال گذشته خود را به دبيرخانه كتاب سال به نشاني خيابان شهيد مطهري ، انتهاي خيابان فجر ، شماره 9 طبقه پنجم ارسال نمايند .
از سوي وزارت فرهنگ و اراد اسلامي اعلام شد
پايان شهريور، آخرين مهلت شركت در مراسم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران
بيست و يكمين دوره انتخاب و معرفي بهترين كتاب سال جمهوري اسلامي در دهه فجر 1382 برگزار خواهد شد .
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