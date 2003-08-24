انتقاد سازنده مطبوعات ، رشد كيفي فعاليت هاي سازماني را بدنبال دارد

به گزارش خبرنگار فرهنگي "مهر" ، دكتر محمد مهدي فرقاني رئيس مركز مطالعات و تحقيقات رسانه ها ، در مورد عوامل مؤثر در برقراري ارتباط بين روابط عمومي ها و رسانه ها گفت : بايد آموزشهاي لازم در مورد فعاليتي كه روابط عمومي ها در پيش گرفته اند به آنها ارائه شود تا بتوانند در حوزه كاري خود علمي وتخصصي فعاليت كنند .

وي در ادامه به اهميت برقراري رابطه اي مناسب بين خبرنگار و حوزه كاري اشاره كرد وافزود : بي ترديد با ايجاد يك رابطه سالم و بر اساس تفاهم واعتماد متقابل ، مي توانند اطلاعات واخبار لازم را به درستي در اختيار عموم مردم قرار دهند .

وي تأكيد كرد : اين به آن معنا نيست كه روابط عمومي ها هر چه كه از سازمان خود مي دانند ، تمام و كمال در اختيار خبرنگار و رسانه ها قرار دهند ، بلكه منظور اين است كه مسئول روابط عمومي و نماينده رسانه به چنان اعتمادي برسند كه به خوبي بدانند ، هيچيك در صدد فريب ديگري نيست و در واقع هر كدام از ديدگاه خود به آن هدف متعالي كه ، آگاه كردن جامعه است ، مي انديشند و در آن با صداقت فعاليت مي كنند .

فرقاني در ادامه با تأكيد بر اين كه اطلاعات از سطوح بالاي سازمان گرفته مي شود ، اظهار داشت : بي ترديد در چنين شرايطي تشخيص اين كه چه اطلاعاتي در اختيار مطبوعات قرار گيرد و چه اطلاعاتي مسكوت بماند ، با سازمان است.

وي يادآور شد : در بسياري موارد خبرهايي وجود دارد كه نيازي به انعكاس آنها نيست و خبرهايي هم وجود دارد كه انتشار آنها به صلاح نيست و در واقع در نهايت خبرهايي منعكس مي شوند كه مديريت سازمان مي خواهد .

رئيس مركز مطالعات وتحقيقات رسانه ها تصريح كرد : اينگونه اطلاع رساني شكاف اطلاعاتي را بين مردم و سازمان ها ايجاد

مي كند كه به مرور وسيع تر وعميق تر خواهد شد .

وي اين نوع ارتباط را ارتباطي يك سويه عنوان و تصريح كرد : روابط عمومي بايد به نيازها ي عمومي و خواست اجتماعي توجه داشته و تمام عملكردها و فعاليت ها را به صورتي شفاف و دقيق منعكس كنند

فرقاني با تأكيد بر اين كه هدف يك روابط عمومي خوب ، بايد حل مشكل مشترك بين سازمان و مردمي باشد كه با آن سازمان در ارتباط هستند ، گفت : يك روابط عمومي خوب بايد مجرايي براي تبادل انديشه ها و افكار باشد چرا كه مهم ترين رسالت يك روابط عمومي ، آگاه كردن مردم از تلاشهاو مشكلات سازمان ، جويا شدن نظرهاي مردم و جمع كردن و انتقال آن به سازمان و ترتيب اثر دادن به آنها د ربرنامه ريزي هاي آينده براي رسيدن به رشد و توسعه بيشتر سازمان است .

وي ياد آور شد : مطبوعات نيز در اين ميان نقش بسيار ارزنده اي بر عهده دارند . رسانه ها مي توانند با نقدها وتحليل هاي

سازنده ، نقاط ضعف و كم كاري ها را بيان كرده وافكار عمومي را آگاه سازند و به اين شكل زمينه مناسب براي برطرف كردن ضعف ها و رشد و توسعه را ايجاد كنند .



