آسيب شبكه بازويي ، شايع ترين صدمات حين تولد نوزادان

ناهيد خداكرمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: در تولدهايي كه نمايش جنين در هنگام تولد به جاي سر، پا را نشان مي دهد، آسيب شبكه هاي بازويي ايجاد مي شود كه شايع ترين اين آسيب هم شكستگي ترقوه است كه ممكن است نوزاد دچار فلج دست در ناحيه بازو شود.

وي ادامه داد: در برخي موارد نوزادان به علت درشت بودن شانه هاي آنها هنگام خارج كردن آنها از بدن مادر گير كرده و ممكن است اين فلج ايجاد شود كه در اين موارد با انجام سزارين اين آسيب ديدگي ها كاهش مي يابد.

دبير انجمن علمي مامايي به والدين توصيه كرد: اگر نوزادي 12 ساعت پس از تولد، داراي علائمي نظير خواب آلودگي، تنگي نفس، گريه ضعيف، رنگ پريديگي و عدم تمايل به مصرف شير، كبودي و يا ستفراغ و تشنج بود، والدين بايد نوزاد را به پزشك متخصص نوزادان ببرند تا در خصوص عدم خونريزي مغزي اطمينان حاصل كنند.

وي با بيان اينكه بيشترين علت بروز اين مشكلات در نوزاد كم وزن حتي بدون صدمات زايماني ايجاد مي شود، تصريح كرد: نوزاد در حالت طبيعي پس از تولد، دست ها و پاهايش را بر روي شكم خود جمع مي كند بنابراين والدين بايد توجه داشته باشند كه اگر نوزاد تازه متولد شده آنها نتوانست اين حالت را حفظ كند حتما دچار مشكل جسمي بوده و در اين صورت بايد از پزشك متخصص نوزادان كمك گرفت.

خداكرمي گفت: عدم توانايي نوزاد براي جمع كردن دست و پاها بر روي شكم در ساعات اوليه تولد، نشان دهنده افتادگي شانه ها است كه در صورت اطلاع به موقع، مي توان با انجام عمل جراحي مشكل را برطرف كرد.

وي با بيان اينكه امروزه ميزان آسيب هاي وارد شده به نوزادان با پيشرفت علم و تسلط بيشتر به علت عدم تخصص پرسنل اتاق عمل كاهش يافته است، ادامه داد: با وجود اينكه اغلب نوزادان در بدو تولد در صورت به دنيا آمدن به روش طبيعي، مورد معاينه مواردي نظير تنفس، وضعيت قلب، پوست و ناهنجاري سيستم عصبي و دستگاه تناسلي قرار مي گيرند اما در برخي موارد بررسي اين مسائل فراموش مي شود و يا ممكن است كه در ابتدا علائم خود را نشان ندهد بنابراين باعث بروز مشكلات براي نوزادان مي شود.