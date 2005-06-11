گاردين: قاضي برجسته انگليسي لندن و واشنگتن را به ايجاد ترس عمومي از تروريسم محكوم كرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از روزنامه گاردين، لرد استين (Lord Steyn) اعلام كرد اين دو دولت سعي دارند در قالب قوانين بين المللي تروريسم، مقررات بين المللي را به نفع خود تغيير دهند و ساختارهاي كلي را برهم بريزند.

وي كه يكي از قضات باتجربه در دادگاههاي عالي انگليس است، ضمن محكوم كردن دولت انگليس و آمريكا بيانيه اي نيز در اين زمينه صادر كرد.

لرد استين درحالي اين بيانيه را صادر كرد كه روز قبل كميته اي درشوراي اروپا خواستار جلوگيري از ديكتاتوري بين المللي شده و اعلام كرده بود برخي كشورها رفتارهاي بسيارنادرست وغير انساني دارند وحقوق بشررا در سطح گسترده اي نقض مي كنند.

اين قاضي با تجربه انگليسي اعلام كرد: دولت انگليس و آمريكا سعي دارند با بزرگنمايي تروريسم و تهديدهاي تروريستي قوانيني را به تصويب رسانند كه به آنها اجازه بازرسي هايي را دهد كه هرگز قانوني نمي باشد و حقوق انساني را نقض مي كند.

وي تاكيد كرد: در بسياري از موارد قوانيني كه از سوي آمريكا و انگليس وضع مي شود، ناقض حقوق انساني است و كنوانسيون ژنو را زير پا مي گذارد.