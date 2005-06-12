به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر سازمان نظام پزشكي معتقد است كه تعرفه هاي اعلام شده در سال 83 كاملا درست است و اين تعرفه ها بر اساس كار كارشناسي تعيين شده است ، اما در مقابل مجلس و وزارت بهداشت و درمان معتقدند اين تعرفه ها درست نيست و بدون در نظر گرفتن توان مالي مردم جامعه تعيين شده است.

اين در حالي بود كه با يك اقدام بي سابقه وزارت بازرگاني در اين خصوص پا پيش گذاشته و تعرفه هاي تعيين شده از سوي سازمان نظام پزشكي را لغو كرد، اين در حالي است كه در تعريف محدوده اختيارات وزارت بازرگاني و سازمان كنترل قيمت ها هيچ ماده يا تبصره اي وجود ندارد كه براي دخالت در تعيين تعرفه هاي خدمات درماني ذكر شده باشد.

اما از آنجا كه اين اتفاقات در دستگاه هاي ما چندان هم بعيد نيست، صداي اعتراض سازمان نظام پزشكي به هيچ جا نرسيد و تعرفه هاي تعيين شده از سوي سازمان نظام پزشكي لغو شد.

اين در حالي بود كه نمايندگان مجلس و اعضاي كميسيون بهداشت و درمان معتقد بودند كه سازمان نظام پزشكي بايد براي تعيين تعرفه هاي بخش خصوصي نيم نگاهي هم به تعرفه هاي بخش دولتي مي داشت تا فاصله تعرفه هاي دو بخش خصوصي و دولتي فاصله هاي زيادي نباشد.

اما سازمان نظام پزشكي به هيچ يك از اين دلايل توجه نكرده و در جلسه نهايي خود تصميم گرفت كه تعرفه هاي اعلام شده در اسفند ماه سال 83 را تغيير ندهد.

چنين تصميمي با واكنش مجلس مواجه شده و نمايندگان حاضر در كميسيون بهداشت و درمان اعلام كرده اند كه اگر سازمان نظام پزشكي تغييري در تعرفه ها ايجاد نكند آن ها حق تعيين تعرفه هاي بخش خصوصي را از سازمان نظام پزشكي سلب خواهند كرد.

نظام پزشكي تعرفه ها را تغيير نمي دهد!

اما عضو شوراي عالي نظام پزشكي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در اين باره مي گويد: به چه منظوري سازمان نظام پزشكي بايد تعرفه ها را پايين بياورد؟ تعيين تعرفه ها از اختيارات سازمان نظام پزشكي است و اين سازمان با در نظر گرفتن تمامي جوانب تعرفه ها را تعيين كرده است.

دكتر سيد تقي نوربخش مي افزايد: براي تعيين تعرفه ها كار كارشناسي انجام شده، اين نبوده كه تعرفه ها يك شبه تعيين شوند، ما تمامي جوانب و از جمله توان مالي مردم را نيز در نظر گرفته ايم، به همين منظور سازمان نظام پزشكي تعرفه ها را پايين نمي آورد.

وي اظهار مي دارد: سازمان نظام پزشكي بر نظر خود در خصوص تعرفه ها كاملا استوار است و هيچ دليلي براي پايين آوردن تعرفه ها نمي بيند.

مجلس مي خواهد صورت مساله را پاك كند

همچنين رييس انجمن پزشكان متخصص ايران نيز در اين باره به خبرنگار مهرمي گويد: مگر تا سال گذشته كه وزارت بهداشت تعرفه هاي پزشكي را تعيين مي كرد، وضعيت تعرفه ها درست بود؟ هيچ پزشكي تعرفه هاي تعيين شده از سوي وزارت بهداشت را قبول نداشت و پزشكان با توجه به خدماتي كه به بيمار ارايه مي دادند، ويزيت دريافت مي كردند.

دكتر ايرج خسرونيا مي افزايد: در حال حاضر بين 100 تا 120 پزشك متخصص در كشور حضور دارند كه ويزيت بالايي از بيماران دريافت مي كنند، آيا اين ويزيت ها را نظام پزشكي تعيين كرده است؟ بسياري از پزشكان به تعرفه هاي تعيين شده وزارت بهداشت اهميت نمي دادند، اما هدف سازمان نظام پزشكي اين است كه با تعيين تعرفه هاي معقول كار نظارت بر دريافت ويزيت از بيماران را هم به انجام برساند.

وي خاطر نشان مي كند: آيا تا به حال وزارت بهداشت و درمان چنين نظارتي را انجام داده است، حالا مجلس مي گويد اگر تعرفه ها را پايين نياورند حق تعيين آن را از نظام پزشكي سلب مي كند، در واقع مجلس با اين كار مي خواهد به جاي حل مساله صورت آن را پاك كند.

دكتر خسرونيا مي گويد: مساله تعرفه هاي پزشكي در تمام دنيا حل شده است اما در ايران اين موضوع به حالت بغرنج در آمده، آيا واقعا يك پزشك نبايد امرار معاش كند، اگر كسي اظهار مي كند كه به فكر مردم و توانايي مالي آن ها است، پس چرا هزينه يك عمل جراحي قلب در فلان بيمارستان 10 ميليون تومان مي شود؟

رييس انجمن پزشكان متخصص ايران تصريح مي كند: آيا بهتر نيست وزارت بهداشت و مجلس كاري كنند كه هزينه يك شب بستري شدن در بيمارستان اينقدر بالا نشود كه مردم مجبور باشند مريضشان را در خانه بستري كنند؟ مشكل ما تعرفه ي 4 هزار توماني تعيين شده از سوي سازمان نظام پزشكي نيست، مشكل ما كمبود سرانه بهداشت و مشكلاتي است كه در سازمان هاي بيمه گر وجود دارد، براي بهتر شدن اوضاع بايد اين مشكلات را حل كنيم.

پزشكان تعرفه هاي خود را دارند

تعرفه هاي بخش خصوصي چه از سوي سازمان نظام پزشكي تعيين شود و يا از سوي وزارت بهداشت و درمان هيچ فرقي نمي كند، پزشكان بخش خصوصي هر چقدر كه دلشان بخواهد ويزيت مي گيرند، در واقع آن ها تمامي هزينه هاي خود را در نظر گرفته و سپس ويزيتشان را تعيين مي كنند، شايد تنها مزيتي كه تعيين تعرفه هاي از سوي سازمان نظام پزشكي داشت اين بود كه مي توانستيم اميدوار باشيم از اين به بعد نظارتي بر روي ويزيت هايي كه پزشكان از بيماران مي گيرند، خواهد بود، اما....

به هر حال اين اختلاف نظرها در بحث بهداشت و درمان جامعه تنها براي مردم مضر است ، اين مردم هستند كه از چنين اختلافاتي لطمه مي بينند، چرا كه در حال حاضر پزشكان بخش خصوصي نمي توانند در مطبهايشان را ببندند و دست روي دست بگذارند تا بالاخره اين جنگ زرگري به پايان برسد، آنها بيماران را ويزيت و تعرفه ها را نيز خودشان تعيين مي كنند و باز هم اين مردم هستند كه زير بار فشار شانه هايشان خم مي شود.



