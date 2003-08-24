  1. هنر
  2. سایر
۲ شهریور ۱۳۸۲، ۱۹:۱۴

يك محقق و پژوهشگر

عامل بيراهه روي برخي افراد ، بي توجهي به مسائل ديني است

عامل بيراهه روي برخي افراد ، بي توجهي به مسائل ديني است

يك محقق و پژوهشگر گفت : علم و دانش و به تبع آن تحقيق و پژوهش براي همه اعصار و نسلها به ويژه جوانان ، واجب ، ضروري ، فطري و نوعي تشنگي فراگير و تمام نشدني است .

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازكميته اطلاع رساني نهضت فرهنگي تابستان سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران ، احمد شريف ، محقق و پژوهشگر،  در نشست " چرايي و چگونگي دين ما مذاهب و فرقه ها " در فرهنگسراي انقلاب با تأكيد بر ضرورت يادگيري علوم و تحقيق و پژوهش در اين زمينه اظهار داشت : همه افراد بايد علوم ديني ، انساني و الهي را در اولويت يادگيري هايشان داشته وعلوم ديگر را به عنوان معاش زندگي دنبال كنند ، چراكه اساس و هدف از خلقت انسان ، كامل شدن وبه  شأن خليقه اللهي رسيدن است .
وي  با اشاره به اين كه بهترين راه يادگيري ، به تحقيق وا داشته شدن و شك پيدا كردن است ، افزود : امام صادق (ع) و امام رضا(ع) جلسات مناظره فراوان داشتند ، حتي امام صادق (ع) افرادي از اصحابش را براي مناظره و به منظور بحث كردن  مي پروراند و در روايات اسلامي بسيار به اين موضوع اشاره شده كه از مجادله غير احسن و تهديد وتوهين پرهيز شود .
اين محقق علوم ديني در ادامه اضافه كرد : مناظره باب علم است . همان طور كه در شيوه سنتي هم داريم طلبه و دانشجو بايد درباب هر درسي  كه استاد مي دهد باهمكلاسي هاي خود به بحث و مناظره بپردازد .
   وي فلسفه برگزاري اين نشست ها  را مبتني بر گفتگو دانست و با اشاره به لزوم آموزه هاي ديني و ريشه هاي تاريخي ، روايي ،  قرآني و فطري آن تصريح كرد : اين طرز فكر كه بعضي ها معتقدند بايد با زمان پيش رفت و دوره فراگيري  مسائل ديني و علوم الهي گذشته ، بسيار غلط است .
وي تأكيد كرد : شبهات و سؤالات اين مقوله ، هميشه و تا انسان زنده است با او است و عامل بيراهه روي برخي از انسانها ، همواره بي توجهي به مسائل ديني بوده است .

کد مطلب 19371

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها