عامل بيراهه روي برخي افراد ، بي توجهي به مسائل ديني است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازكميته اطلاع رساني نهضت فرهنگي تابستان سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران ، احمد شريف ، محقق و پژوهشگر، در نشست " چرايي و چگونگي دين ما مذاهب و فرقه ها " در فرهنگسراي انقلاب با تأكيد بر ضرورت يادگيري علوم و تحقيق و پژوهش در اين زمينه اظهار داشت : همه افراد بايد علوم ديني ، انساني و الهي را در اولويت يادگيري هايشان داشته وعلوم ديگر را به عنوان معاش زندگي دنبال كنند ، چراكه اساس و هدف از خلقت انسان ، كامل شدن وبه شأن خليقه اللهي رسيدن است .

وي با اشاره به اين كه بهترين راه يادگيري ، به تحقيق وا داشته شدن و شك پيدا كردن است ، افزود : امام صادق (ع) و امام رضا(ع) جلسات مناظره فراوان داشتند ، حتي امام صادق (ع) افرادي از اصحابش را براي مناظره و به منظور بحث كردن مي پروراند و در روايات اسلامي بسيار به اين موضوع اشاره شده كه از مجادله غير احسن و تهديد وتوهين پرهيز شود .

اين محقق علوم ديني در ادامه اضافه كرد : مناظره باب علم است . همان طور كه در شيوه سنتي هم داريم طلبه و دانشجو بايد درباب هر درسي كه استاد مي دهد باهمكلاسي هاي خود به بحث و مناظره بپردازد .

وي فلسفه برگزاري اين نشست ها را مبتني بر گفتگو دانست و با اشاره به لزوم آموزه هاي ديني و ريشه هاي تاريخي ، روايي ، قرآني و فطري آن تصريح كرد : اين طرز فكر كه بعضي ها معتقدند بايد با زمان پيش رفت و دوره فراگيري مسائل ديني و علوم الهي گذشته ، بسيار غلط است .

وي تأكيد كرد : شبهات و سؤالات اين مقوله ، هميشه و تا انسان زنده است با او است و عامل بيراهه روي برخي از انسانها ، همواره بي توجهي به مسائل ديني بوده است .