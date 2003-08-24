زمان ثبت نام براي سيزدهمين آزمون زبان انگليسي پيشرفته اعلام شد

به گزارش خبرگزاري" مهر" به نقل از روابط عمومي سازمان سنجش، داوطلبان و علاقه مندان شركت در آزمون مي توانند ضمن كسب آگاهي از ضوابط و شرايط ثبت نام از طريق اطلاعيه سازمان كه در هفته نامه پيك سنجش روز دوشنبه 10 شهريورماه درج مي گردد، با ارسال مدارك مورد نياز در تاريخهاي تعيين شده در اين آزمون ثبت نام كنند.

شايان ذكر است سيزدهمين آزمون زبان انگليسي پيشرفته توليمو با هدف ايجاد زمينه و توسعه زبان آموزي در كشور و هم چنين فراهم آمدن امكانات سنجش توانايي دانش زباني دانش آموزان ، دانشجويان و دانش آموختگان در كليه سطوح آموزشي بطور همزمان در سراسر كشور روز جمعه 18 مهرماه برگزار خواهد شد.