شيوه نامه جديد مركز هنرهاي نمايشي ناديده گرفتن خانه تئاتر است

"حميد مظفري" بازيگر وعضو هيأت مديره خانه تئاتر ضمن انتقاد از آيين نامه جديد مركز هنرهاي نمايشي و بيان مطلب فوق در گفت وگو با خبرنگار تئاتر "مهر" تصريح كرد: اين آيين نامه مطلقا براساس قرار داد تيپ خانه تئاتر نيست و با در نظر گرفتن شيوه نامه موقت خود مركز هنرهاي نمايشي تنظيم شده كه اين شيوه نامه همواره مورد اعتراض خانه تئاتر و همه اهالي تئاتر بوده است.

وي افزود: طبقه بندي گروههاي تئاتري يك حكم آمرانه از طرف مسوولان مركز هنرهاي نمايشي است و حركتي صنفي نيست و درآن حق خانه تئاتر ناديده گرفته شده است.

مظفري گفت: مسوولان مركز هنرهاي نمايشي اصلا خانه تئاتر را جدي نمي گيرند و واقعيت آن را به رسميت نمي شناسند وبه نظر من اين يك جور عناد ورزي است.

اين بازيگر متذكر شد: اين مسوولان در تمام جلساتي كه به صورت شورايي برگزار مي كنند افراد مشخصي از اهالي تئاتر را دعوت مي كنند كه اصلا جنبه حركت صنفي ندارد وبه صورت شخص حقيقي اين افراد دعوت مي شوند.

حميد مظفري درپاسخ به اين سوأل كه چرا از بودجه 3ميليارد توماني تنها 600 ميليون تومان به گروهها اختصاص داده شده است؟ گفت: آن چه كه عيان است چه حاجت به بيان است ! كاملا روشن ومبرهن است كه بودجه تئاتر چه مي شود؟