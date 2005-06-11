۲۱ خرداد ۱۳۸۴، ۱۸:۰۵

بااهداي لوح تقدير

رئيس جمهوري از رئيس سازمان تربيت بدني قدرداني كرد

سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوركشورمان بااهداي لوحي از تلاش محسن مهرعليزاده رئيس سازمان تربيت بدني درامرمبارزه با موادمخدرقدرداني كرد.

به گزارش خبرگزاري " مهر" درمتن نامه رئيس جمهورآمده است:" خدمت خالصانه وتلاش صادقانه درراستاي تحصيل منافع جامعه ازجمله ارزشمندترين اموردردين مبين اسلام بشمارمي آيند ومردم همواره بهترين قضاوت كنندگان اين اموربوده وهستند.
دستاوردها وتوفيقات بدست آمده درامرمبارزه با مواد مخدر، نمايانگربروزتحولات چشمگيردرعرصه هاي مختلف مبارزه با اين پديده شوم اجتماعي هستند. اصلاح نگرشهاي سنتي و ايجاد استراتژيهاي نوين، راه اندازي جنبش فراگيرپيشگيري ازاعتياد، مقابله حرفه اي با باندهاي مافيايي قاچاق مواد مخدر، مشاركت فعال نهادهاي مدني، توسعه وتجهيز مراكزدرماني وبازپروري، توسعه تعاملات منطقه اي و بين المللي ودهها برنامه جامع وكارآمد ديگر ازجمله اين توفيقات مي باشد.
بدينوسيله مراتب تقديروتشكرخود را ازتلاش وعملكرد موثرجنابعالي وهمكاران محترمتان درسازمان تربيت بدني درعرصه مبارزه با مواد مخدر اعلام كرده وتوفيق روزافزون شما را ازايزد متعال خواستارم."

