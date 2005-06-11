برگزاري همايش بيماري هاي مشترك انسان و حيوان در دانشگاه آزاد كرج

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" از كرج، اين همايش با همكاري سازمان دامپزشكي، مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي و مركز مديريت بيماري هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برگزار مي شود.



كشاورز، رئيس روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج در خصوص مقالات علمي ارائه شده به دبيرخانه اين همايش گفت: در اين همايش علمي از ميان بيش از 270 مقاله ارسال شده، 43 مقاله به صورت سخنراني و 36 مقاله به صورت پوستر ارائه مي شود.

وي افزود: در بخش پاياني كنگره نيز 13 سخنراني جامع علمي توسط اساتيد برجسته علوم دامپزشكي و پزشكي كشور در زمينه بيماري هاي مهم مشترك بين انسان و حيوان ارائه خواهد شد.

گفتني است، در اين همايش كه در سالن دكتر جاسبي دانشگاه آزاد كرج برگزار خواهد شد، جمعي از استادان دانشگاه هاي خارج از كشور نيز حضور دارند.