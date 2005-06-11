واشنگتن تايمز: آمريكامحكوم به گسترش تروريسم در جهان است

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازروزنامه واشنگتن تايمز،معاون نمايندگي سازمان عفو بين الملل درآمريكا شب گذشته ازتغيير بيانيه عفوبين الملل كه زندانهاي آمريكايي را"گولاگ عصرما"ناميده بود،خودداري وتاكيد كرد آمريكامحكوم به گسترش تروريسم در جهان است.

چيپ پيتز(Chip Pitts) درحضوركميته قضايي سناي آمريكا اعلام كرد: عملكردهاي دولت بوش سبب شده كه ما چنين گزارشي را ارائه دهيم. هيچ نكته اي به غير از آنچه از دولت بوش سرزده، در گزارش سازمان عفو بين الملل نيامده است.

وي تاكيد كرد: گزارش سه هفته پيش سازمان عفو بين الملل كه زندان هاي آمريكايي را با اردوگاههاي كار اجباري زمان شوروي سابق مقايسه كرد به اين سبب است كه زندان هاي آمريكايي همچون اردوگاههاي كار اجباري شوروي هستند و هر روز در آنها حقوق بشر به طور گسترده نقض مي شد.

پيتز خاطرنشان كرد: من از گزارش سازمان عفو بين الملل حمايت مي كنم.

گفتني است سه هفته پيش سازمان عفو بين الملل در گزارشي دولت آمريكا را به نقض گسترده حقوق بشر محكوم و اعلام كرد.

ويليام اف شولز (William F. Schulz) رييس دفتر سازمان عفو بين الملل در آمريكا مدتي پيش درمصاحبه با روزنامه واشنگتن تايمزضمن رد انتقادكاخ سفيد نسبت به آخرين گزارش عفو بين الملل مبني برمحكوميت دولت آمريكا درنقض حقوق بشر در زندان گوانتانامو اظهار داشت: امروزكاخ سفيد گزارش عفو بين الملل را پوچ وبي معني مي خواند و اين درحالي است كه در زمان حمله به عراق تنها سندي كه براي مشروعيت حمله به عراق ارائه كرد، گزارش عفو بين الملل مبني بر محكوميت صدام حسين بود.

گزارش آخرعفو بين الملل را شولزبه همراه ايرن خان (Irene Khan) مديركل عفوبين الملل آماده كرده بود و در آن از لحن بسيار خشني نسبت به دولت آمريكا بهره برد.

وي درباره رامسفلد گفته بود كه وي معمار ديكتاتوري است و درباره معاون رئيس جمهور آمريكا معتقد بود كه ديك چني هيچ چيز از كنوانسيون ژنو و قوانين بين المللي نمي داند.