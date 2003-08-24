كاظمي با شرايطم موافقت نكند ، از سپاهان مي روم

لئون استپانيان بازيكن ارمنستاني سپاهان اصفهان در گفت وگو با خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: عليرغم اينكه فصل نقل و انتقالات ليگ برتر به پايان رسيده اما اگر با مسوولان سپاهان و فرهاد كاظمي به توافق نرسم تا مهر ماه صبر خواهم كرد و پس از آن به عنوان بازيكن آزاد به تيم ديگري خواهم رفت.

هافبك چپ پاي سپاهان افزود: چندي پيش با آقاي ساكت مديرعامل باشگاه صحبت كردم كه ايشان ماندن يا رفتن مرا به نظر فرهاد كاظمي منوط دانست، به همين خاطر دوباره به طور تلفني با سرمربي سپاهان صحبت كردم كه ايشان اعلام كردند به من نياز دارند.

لئون استپانيان ادامه داد: قرار است بزودي در جلسه اي حضوري با فرهاد كاظمي تكليف نهايي ام را مشخص كنم. اگر با شرايطم موافقت كرد در اين تيم خواهم ماند، اما اگرمخالفت كردند و شرايطم را نپذيرفتند به تيم ديگري خواهم رفت.

هافبك ارمنستاني سپاهان در پايان صحبت هايش گفت: در حال حاضر بدون هيچ مشكلي در تمرينات سپاهان شركت مي كنم، چون با اين تيم قرارداد دارم و طبق قانوني بايد تابع تصميمات باشگاه باشم.