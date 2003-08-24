ارزش توليدات پتروشيمي كشور به 20 ميليارد دلار در سال افزايش مي يابد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، معاون وزير نفت و مدير عامل شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران گفت: سهم توليد محصولات پتروشيمي در بازار جهاني حدود 8/0 درصد و صادرات ان يك درصد است.

محمد رضا نعمت زاده در نخستين همايش ديپلماسي اقتصادي ايران افزود: توليد محصولات پتروشيمي در سال 1381 به 13 ميليون و يك هزار تن رسيد كه هشت ميليون و 300 هزار تن آن قابل فروش است.

به گفته وي ، ميزان توليد محصولات پتروشيمي براي سال جاري 16 ميليون تن پيش بيني شده كه امدي است 10 ميليون و 300 هزار تن آن به فروش برسد.

وي افزود: كل فروش محصولات پتروشيمي براي امسال 4/2 ميليارد دلار برآورد شده است.

نعمت زاده بازار صادراتي سال 1381 ايران در آسياي شرقي و خاور ميانه را 39 درصد ، اروپا شش درصد، خاور ميانه و آفريقا 19 درصد، چين 17 درصد و هند را 19 درصد ذكر كرد.

وي ميزان سرمايه گذاري در طرح هاي توسعه اي براي سال هاي 81-77 را حدود هفت ميليارد دلار به صورت ارزي و سه ميليارد دلار به صورت ريالي اعلام كرد و گفت: اين سرمايه گذاري تا سال 1384 به توليد خواهد رسيد.

به گفته وي، با بهره برداري از طرح هاي در دست اجرا ظرفيت كل توليد به 35 ميليون تن و محصول قابل فروش به 23 ميليون تن مي رسد كه ارزش كل توليدات هفت ميليارد دلار است.

وي عمده سرمايه گذاري هاي جديد را در منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي در بندر امام و ويژه اقتصادي انرژي پارس در عسلويه خواند.

نعمت زاده گفت: قرار دادهاي منعقده طرح ها 50 فقره و شامل 88 درصد از كشورهاي EU در قالب 44 فقره با ارزش پنج ميليارد و 846 ميليون دلار، هشت درصد ژاپن در قالب چهار فقره به ارزش يك ميليون و 40 هزار دلار، چها ردصد كره جنوبي در قالب دو فقره به ارزش 114ميليون دلار است.

وي تقاضاي همكاري بيشتر نمايندگي ها، تشويق ايرانيان مقيم خارج از كشور براي سرمايه گذاري در صنايع پتروشيمي، جلب سرمايه گذاري خارجي ، ضرورت امضاي تفاهمنامه همكاري ها با EU و پيگيري الحاق كشور به سازمان تجارت جهاني را از جمله چشم اندازها در برنامه پنجساله چهارم عنوان كرد.

به گفته وي، با توجه به مزيت نسبي خوراك گاز متان - اتان- NGL و فعال شدن بهره برداري از منابع گازي پارس جنوبي چشم اندازي براي پتروشيمي براي سال 94 ميلادي در دست تهيه است.

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