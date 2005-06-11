ايرج تقي پور: در دنياي امروز، درآمد اصلي فيلم ها از فروش گيشه تامين نمي شود

"ايرج تقي پور"، تهيه كننده سينما، ضمن بيان اين مطلب درگفت وگو با خبرنگارسينمايي "مهر"، درمورد تشكيل گروه سينمايي آسمان بازگفت : نمايش و عرضه فيلم هاي سينمايي شكل وشيوه اش تغيير پيدا كرده است و ديگرفروش گيشه درآمد اصلي فيلم ها محسوب نمي شود و نمايش هاي خانگي گسترده و موثر و كارآمد عمل مي كنند و بسياري ازمخاطبين خيلي وقتها ترجيح مي دهند فيلم ها را در منازل تماشا كنند .

اين تهيه كننده افزود: متاسفانه درايران اصلا توجهي به رعايت قانون كپي رايت و حقوق مولفان نمي شود و سارقان حقوق مولفان به طور قابل توجهي در اين زمينه ازنهادهاي دولتي و انتظامي جلوتر عمل مي كنند .

"ايرج تقي پور" تاكيد كرد: ما تهيه كنندگان با اختصاص سرمايه اي زياد وهنگفت فيلمي را توليد مي كنيم و سارقان محترم فرهنگي با عرضه فيلم ها به صورت سي دي هاي غيرقانوني و بدون كيفيت ، پولهاي هنگفتي به جيب مي زنند .



ايرج تقي پور در كنار محمد مهدي حيدريان

وي درادامه خاطر نشان كرد: تلاش هاي وزارت ارشاد هم براي جلوگيري اين قضيه موفقيت آميز نبوده است و اگر اين تلاشها ثمربخش بود، درآمد قابل توجهي ازجانب پخش خانگي فيلم به دست مي آمد و خيلي ازفيلم هايي كه متعلق به گروه فيلم هاي خاص هستند ، مي توانستند هزينه هاي توليد خود را به راحتي جبران كنند .

تهيه كننده فيلم "نگاه " افزود : به همين دليل است كه وزارت ارشاد احساس تكليف كرد و براي فيلم هاي مخاطب خاص ، گروه سينمايي آسمان بازرا ايجاد كرد .

ايرج تقي پور درادامه خاطرنشان كرد : برخي ازفيلم ها احتياج به يك نمايش در طول هفته و يك سالن در مدت زمان طولاني و برخي ديگر توان و پتانسيل عرضه در50 سينما و با مدت زمان كوتاه را دارند . ولي درايران متاسفانه به دليل شتابزدگي درتصميم براي ساختن فيلم و كارنكردن روي جنبه هاي اقتصادي، وقتي فيلم ساخته مي شود، تازه به شرايط اكران و نمايش آن توجه مي شود و بعد ازعدم موفقيت درفروش ، بهانه گيري ها وعيب جويي ها شروع مي شود .

وي درادامه خاطرنشان كرد : نكته ديگري كه بايد دراين بحث، درنظرداشته باشيم، تعداد محدود فيلم هاي "مخاطب خاص" است و اينكه درادامه چه تعداد ازفيلم ها حاضرند دراين گروه اكران شوند؟

تهيه كننده فيلم مواجه تاكيد كرد: درتمام دنيا براي تبليغ كالاهاي فرهنگي تعرفه هاي جدا با كالاهاي تجاري و مصرفي، درنظر مي گيرند. ولي متاسفانه صدا وسيما اينگونه عمل نمي كند و تعرفه اي يكسان را به كارمي برد و مطبوعات ماهم گرفتاريهاي خاص خودشان را دارند و به درستي نمي توانند درحيطه تبليغ و اطلاع رساني، موثر عمل كنند.