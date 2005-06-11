درخواست آمريكا و اروپا از عربستان براي موافقت با بازرسي هاي هسته اي

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري فرانسه ، ديپلمات هاي اروپائي اعلام كردند با اين وجود آمريكا ، اروپا و ديگر كشورهاي غربي ازعربستان درخواست كردند تا با بازرسان بين المللي بطور كامل همكاري نمايد.

بر اساس اين گزارش اتحاديه اروپايي اين هفته قصد دارد تا هم در وين وهم در رياض دست به واكنشي سياسي بزند و از عربستان درخواست نمايد تا پروتكل مذكور را كه به اين كشور حق مي دهد بازرسي هاي بين المللي از سوي آژانس بين المللي انرژي اتمي را محدود كند، امضاء نكند.

درحالي كه ديپلماتها با بازرسي هاي كامل موافق بودند يك ديپلمات غيرهمپيمان اعلام كرد طرح پيشنهادي براي عربستان سعودي خواهد بود تا "پروتكل مقادير اندك" (SQP) را امضا كند و همچنين بيانيه اي براي حسن نيت صادر كند مبني بر اينكه اگر آژانس بين المللي انرژي اتمي درخواست دسترسي فوق العاده و بازرسي ازسايت هاي هسته اي داشته باشد عربستان آماده است تا اين حق را به آن ها بدهد".

يك ديپلمات اروپائي اعلام كرد : از آنجا كه لوكزامبورگ كه رياست اتحاديه اروپا را بر عهده دارد و سفارتخانه اي در عربستان ندارد هلند به نمايندگي از اتحاديه اروپا واكنش نشان خواهد داد.

اين ديپلمات اعلام كرد:"درخواست از عربستان سعودي اين است كه به پيش رود و توافقنامه جامع پادمانها را با آژانس امضاء كند اما SQP را امضا نكند.

ديپلمات اروپائي اعلام كرد:" نگراني درباره تضمين بازرسي هاي پادمان ازعربستان سعودي بيشتر از خود برنامه هاي هسته اي اين كشور نيست اما اين مساله به خاطر اهميت نقش سعودي در منطقه است منطقه اي كه آژانس براي مدت دو سال است به اتهامات آمريكا عليه ايران در آنجا رسيدگي مي كند.